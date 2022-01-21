Американський підліток винайшов взуття, яке заряджає смартфон під час ходьби

Механізм заряджає акумулятор на 10% приблизно за 12 хвилин, до того ж, енергію можна збирати, щоб використати пізніше.

П'ятнадцятирічний Ліно Марреро із США розробив технологію Kinetic Kickz, яка дозволяє зарядити смартфон під час звичайної ходьби. Про це повідомляє Time.

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Спочатку підліток створив спеціальну устілку для взуття, яка збирає кінетичну енергію під час руху і перетворює її на електрику для заряджання акумулятора мобільного телефону. За словами винахідника, за 12 хвилин ходьби генерується достатньо енергії, щоб зарядити пристрій на 10%.

Ідея виникла в американця після тренування з футболу, коли потрібно було попросити маму забрати його, а телефон розрядився. Він вирішив, що може використовувати для заряджання енергію, яку витрачає під час гри. Для реалізації свого проєкту він провів десятки годин із креслярською дошкою та проводами, а також створив десять прототипів.

[ + – ] Винахід Ліно Марреро

На початку 2021 року на штат Техас, де живе Ліно, обрушилася буря, що призвело до масштабного відключення електроенергії, але тінейджер не розгубився і вирішив випробувати свою технологію на практиці. Устілки спрацювали, проте юнак вирішив удосконалити систему: вбудував генератор у підошву і змусив енергію збиратися в USB-накопичувачі, щоб її можна було використати за потребою.

[ + – ] Ліно Марреро із США Фото: trump1

"У моїй родині немає інженерів. Тому я пішов у бібліотеку, зайшов до інтернету і сам дізнався про п'єзоелектричні диски та діодні мостові випрямлячі", — поділився Ліно Марреро.

Він мріє, щоб у майбутньому світ використав Kinetic Kickz для виробництва чистої енергії та зниження шкоди для клімату. Він зазначив, що кінетична енергія набагато надійніша за сонячну або вітряну, яка залежить від погодних умов або часу доби.

Хлопець захоплюється інженерією з 10 років. Його першим успішним проєктом став ремінець, який захищає пальці під час гри на струнних музичних інструментах без втрати якості звуку. В 11 років хлопчик створив екологічно чисте взуття зі змінними підошвами, дізнавшись, наскільки виробництво взуття шкодить екології.

Раніше експерти назвали сім найкращих відкриттів у сфері акумуляторів. Ученим вдалося виправити багато нагальних проблем, щоб зробити мобільні пристрої більш безпечними та меншими за розмірами.

Писали також, що фізики розробили надшвидкий портативний акумулятор об'ємом 10 000 мАг, який заряджається за пів години. Компанія Elecjet продає такі зовнішні батареї під назвою Apollo Ultra за $105.