Третий завод в США: Intel вложит еще $20 млрд в производство микросхем

Ожидается, что дефицит чипов, две трети которых в последние годы производили на Тайване, удастся преодолеть к 2023 году.

Корпорация Intel планирует инвестировать не менее $20 млрд в мощности по производству микросхем в штате Огайо, США. Этот шаг дополнил существующие планы Intel вложить в выпуск полупроводниковой продукции в Европе $95 млрд, и построить крупные заводы по производству чипов в Аризоне и Нью-Мексико, сообщает The Wall Street Journal.

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Таким способом Intel реализует свои планы по расширению выпуска полупроводниковой продукции.

К такому решению Intel подтолкнули повсеместно растущий спрос на потребительскую технику, использующую электронные чипы, а также глобальный дефицит микросхем. За последний год, Intel уже инвестировала $100 млрд для этих целей, новое строительство расширит существующие планы компании, и позволит ей восстановить звание ведущего производителя микросхем в мире.

В 2020 году компания NVidia обогнала Intel по стоимости активов, а в 2021 Samsung Electronics обошла ее по по размеру квартальной выручки. Аналитики рынка прогнозируют, что такое положение дел сохранится после очередного квартального отчета на следующей неделе.

На своей новой производственной площадке в Огайо, Intel планирует создать 3 тысячи постоянных рабочих мест. Расширение выпуска чипов постепенно сократит их дефицит, хотя нехватка может ощущаться вплоть до 2023 года.

Правительства в нескольких странах отреагировали на дефицит полупроводниковой продукции готовностью выделить бюджетные деньги на производство чипов. Например, в 2021 году Сенат США одобрил выделение на эти цели $52 млрд, этот законопроект еще должен получить одобрение Палаты представителей.

В прошлом году компания Intel заявляла, что планирует крупные инвестиции в производство чипов в штатах Нью-Мексико и Аризона, а вложения около $95 млрд в производства полупроводниковой продукции в Европе.

США, ЕС и Япония пытаются потеснить Тайвань на рынке чипов. Они субсидируют производства полупроводниковой продукции, поскольку нехватка чипов тормозит развитие их электронной автомобильной промышленности. До недавнего времени, Тайвань производил более двух третей всех современных чипов в мире. Это делает остров дополнительно привлекательным для его аннексии Китаем.

Ранее Фокус сообщал, что компании Intel и Samsung разработали новые чипы, которые в два раза производительнее предыдущих, и при этом потребляют на 85% меньше электроэнергии. Это принципиально новая разработка, использующая необычную схему протекания электрического тока в чипах.