Третій завод у США: Intel вкладе ще $20 млрд у виробництво мікросхем

Очікується, що дефіцит чипів, дві третини яких останніми роками виробляли на Тайвані, вдасться подолати до 2023 року.

Корпорація Intel планує інвестувати щонайменше $20 млрд у потужності з виробництва мікросхем у штаті Огайо, США. Цей крок доповнив наявні плани Intel вкласти у випуск напівпровідникової продукції в Європі $95 млрд і побудувати великі заводи з виробництва чипів в Аризоні та Нью-Мексико, повідомляє The Wall Street Journal.

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У такий спосіб Intel реалізує свої плани щодо розширення випуску напівпровідникової продукції.

До такого рішення Intel підштовхнули попит на споживчу техніку, що використовує електронні чипи, а також глобальний дефіцит мікросхем. За останній рік Intel вже інвестувала $100 млрд для цих цілей, нове будівництво розширить наявні плани компанії, і дозволить їй відновити звання провідного виробника мікросхем у світі.

У 2020 році компанія NVidia обігнала Intel за вартістю активів, а в 2021 Samsung Electronics обійшла її за розміром квартальної виручки. Аналітики ринку прогнозують, що такий стан справ збережеться після чергового квартального звіту наступного тижня.

На своєму новому виробничому майданчику в Огайо Intel планує створити 3 тисячі постійних робочих місць. Розширення випуску чипів поступово скоротить їхній дефіцит, хоча брак може відчуватися аж до 2023 року.

Уряди у кількох країнах відреагували на дефіцит напівпровідникової продукції готовністю виділити бюджетні гроші на виробництво чипів. Наприклад, у 2021 році Сенат США схвалив виділення з цією метою $52 млрд, цей законопроект ще має отримати схвалення Палати представників.

Минулого року компанія Intel заявляла, що планує великі інвестиції у виробництво чипів у штатах Нью-Мексико та Арізона, а вкладення близько $95 млрд у виробництво напівпровідникової продукції у Європі.

США, ЄС та Японія намагаються потіснити Тайвань на ринку чипів. Вони субсидують виробництва напівпровідникової продукції, оскільки брак чипів гальмує розвиток їхньої електронної автомобільної промисловості. Донедавна Тайвань виробляв понад дві третини всіх сучасних чипів у світі. Це робить острів додатково привабливим для його анексії Китаєм.

Раніше Фокус повідомляв, що компанії Intel і Samsung розробили нові чипи, які вдвічі продуктивніші за попередні, і при цьому споживають на 85% менше електроенергії. Це нова розробка, що використовує незвичайну схему протікання електричного струму в чипах.