В TikTok подтвердили тестирование платных подписок

Представители компании пока не уточняют, когда услуга станет доступна для авторов контента и сколько пользователей участвуют в тестировании. Также остается загадкой структура оплаты.

Компания TikTok подтвердила информацию о том, что тестирует функцию платных подписок, открывая путь создателям коротких видео на платформе для взимания платы за свой контент. Об этом представитель компании Закари Кизер заявил изданию The Verge.

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Однако компания пока не сообщила деталей о том, когда она может быть запущена для авторов контента, сколько пользователей в настоящее время тестирует ее или как может выглядеть структура оплаты.

Кизер только отметил, что подписки были "концепцией, которая находилась на стадии тестирования" и что компания "всегда думала о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт TikTok".

В случае введения платных подписок это будет последний шаг TikTok, который поможет создателям монетизировать свой контент.

В декабре после тестирования с небольшой группой TikTok представил свой центр Creator Next с инструментами монетизации и запустил функцию чаевых для блогеров.

Пока не очень понятно, как TikTok добавит прямые платежи авторам контента в свою очень успешную бизнес-модель. Основным преимуществом приложения перед конкурентами является его интересный алгоритм, который отображает контент на страницах пользователей For You. Это способ для создателей связаться с пользователями и в идеале превратить их в подписчиков. Но если создатели держат свой лучший контент для подписчиков, этот контент, вероятно, недоступен для подпитки алгоритма, что, в свою очередь, может снизить вовлеченность, поскольку теоретически он не отображается для неподписчиков.

Конечно, это не уникальная проблема TikTok; все цифровые платформы, пытающиеся помочь создателям контента и влиятельным лицам монетизировать свой контент, пытаются сбалансировать вовлеченность и позволить создателям монетизировать напрямую. И сами создатели должны уметь предсказывать, за какой контент подписчики будут готовы платить, и какой контент поможет им лучше всего продвигать свою работу.

Ранее стало известно о тестировании платных подписок в Instagram и Twitter. На первом этапе запуска новой модели монетизации Instagram платная подписка доступна только в США.

Также в Instagram собираются внедрить NFT. С помощью технологии NFT, по словам главы компании Адама Моссери, можно будет проще создавать контент, однако пока взаимосвязь между креаторством и NFT не раскрыта.