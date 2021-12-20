В Instagram собираются внедрить NFT: пока непонятно, что с ними будут делать пользователи

Впервые информация о возможном внедрении NFT в соцсеть появилась в октябре этого года. Теперь ее подтвердил топ-менеджер компании.

Instagram, вероятно, внедрит технологию невзаимозаменяемых токенов, о чем рассказал глава компании Адам Моссери в своих сторис в рамках серии вопрос-ответ.

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Выяснилось, что в компании изучают возможность принятия технологии для широкой аудитории.

"Пока нечего анонсировать, но мы активно изучаем NFT и их полезность и необходимость для широкой аудитории", — сказал глава крупной соцсети.

С помощью технологии NFT, по его словам, можно будет проще создавать контент, однако пока взаимосвязь между креаторством и NFT не раскрыта.

Впервые такую информацию распространил еще в октябре Алессандро Палуцци, который разрабатывает мобильные приложения. Тогда он написал, что Instagram работает над созданием так называемых "коллекционок" — коллекций изображений с привязанными к ним невзаимозаменяемыми токенами. Больше информации об этом он не предоставил.

Как известно, NFT — это вид невзаимозаменяемых токенов, каждый экземпляр которых уникален. Токен, в свою очередь, не является криптовалютой: часто для пояснения простыми словами его сравнивают с "ценными бумагами" в электронном мире.

Ранее сообщалось, что глобальный рынок невзаимозаменяемых токенов достиг капитализации в $14 млрд и продолжает охватывать новые отрасли.

Напомним, первое в мире СМС продадут на аукционе в виде NFT за 170 тыс. фунтов стерлингов. Сообщение было отправлено в 1992 году.