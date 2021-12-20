У Instagram збираються впровадити NFT: поки що незрозуміло, що з ними робитимуть користувачі

Вперше інформація про можливе впровадження NFT у соцмережу з'явилася у жовтні цього року. Наразі її підтвердив топменеджер компанії.

Instagram, ймовірно, впровадить технологію незамінних токенів, про що розповів глава компанії Адам Моссери у своїх сторіс під час серії питання-відповідь.

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З'ясувалося, що у компанії вивчають можливість прийняття технології для широкої аудиторії.

"Поки що нічого анонсувати, але ми активно вивчаємо NFT та їх корисність та необхідність для широкої аудиторії", — сказав голова великої соцмережі.

За допомогою технології NFT, за його словами, можна буде простіше створювати контент, проте поки що взаємозв'язок між креаторством та NFT не розкритий.

Вперше таку інформацію поширив ще у жовтні Алессандро Палуцці, який розробляє мобільні програми. Тоді він написав, що Instagram працює над створенням так званих "колекційок" — колекцій зображень з прив'язаними до них невзаємозамінними токенами. Більше інформації про це він не надав.

Як відомо, NFT — це вид незамінних токенів, кожен екземпляр яких унікальний. Токен, зі свого боку, не є криптовалютою: часто для пояснення простими словами його порівнюють із "цінними паперами" в електронному світі.

Раніше повідомлялося, що глобальний ринок незмінних токенів досяг капіталізації в $14 млрд і продовжує охоплювати нові галузі.

Нагадаємо, перше у світі СМС продадуть на аукціоні у вигляді NFT за 170 тис. фунтів стерлінгів. Повідомлення було надіслано у 1992 році.