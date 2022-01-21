У TikTok підтвердили тестування платних підписок

Представники компанії поки не уточнюють, коли послуга стане доступною для авторів контенту та скільки користувачів беруть участь у тестуванні. Також залишається загадкою структура оплати.

Компанія TikTok підтвердила інформацію про те, що тестує функцію платних підписок, відкриваючи шлях творцям коротких відео на платформі для стягування плати за власний контент. Про це представник компанії Закарі Кізер заявив виданню The Verge.

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Однак компанія поки не повідомила деталей про те, коли вона може бути запущена для авторів контенту, скільки користувачів зараз тестує її або як може виглядати структура оплати.

Кізер тільки зазначив, що підписки були "концепцією, яка знаходилася на стадії тестування" і що компанія "завжди думала про нові способи принести користь нашій спільноті та збагатити досвід TikTok".

У разі введення платних підписок це буде останній крок TikTok, який допоможе творцям монетизувати свій контент.

У грудні після тестування з невеликою групою TikTok представив свій центр Creator Next із інструментами монетизації та запустив функцію чайових для блогерів.

Поки що не дуже зрозуміло, як TikTok додасть прямі платежі авторам контенту до своєї дуже успішної бізнес-моделі. Основною перевагою програми перед конкурентами є його цікавий алгоритм, який відображає контент на сторінках користувачів For You. Це спосіб для творців зв'язатися з користувачами та в ідеалі перетворити їх на підписників. Але якщо творці тримають свій найкращий контент для підписників, цей контент, імовірно, недоступний для підживлення алгоритму, що, зі свого боку, може знизити залученість, оскільки теоретично не відображається для непідписників.

Звичайно, це не унікальна проблема TikTok; всі цифрові платформи, які намагаються допомогти творцям контенту та впливовим особам монетизувати свій контент, намагаються збалансувати залученість та дозволити творцям монетизувати безпосередньо. І самі творці повинні вміти передбачати, за який контент підписники будуть готові платити, і який контент допоможе їм найкраще просувати свою роботу.

Раніше стало відомо про тестування платних підписок до Instagram та Twitter. На першому етапі запуску нової моделі монетизації Instagram платна підписка доступна лише у США.

Також у Instagram збираються запровадити NFT. За допомогою технології NFT, за словами голови компанії Адама Моссери, можна буде простіше створювати контент, проте поки що взаємозв'язок між креаторством і NFT не розкритий.