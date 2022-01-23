Итоги недели от Минцифры: курсы ветеранам, єПідтримка, кредиты и атака на приложение "Дія"

По словам министра Михаила Федорова, по программе "єПідтримка" потрачено свыше 1,5 млрд гривен. Больше всего денег украинцы расходовали на книги и кино.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об итогах недели на сервисе "Дія". Сервисом проверки кредитной истории воспользовалось свыше 800 тысяч украинцев. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министра.

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[ + – ] Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

С начала года было отправлено 1,6 млн push-уведомлений 800 тысячам пользователей о кредитной истории. По словам министра это показывает, насколько эта функция была востребованной для украинцев.

"Отправили уже 1,6 миллионов пушей в Дії о проверке кредитной истории. Больше 800 тысяч украинцев протестировали инструмент, который помогает бороться с кредитными мошенниками", — сообщил Федоров.

Как рассказал Михаил Федоров, за месяц со старта программы "єПідтримка" украинцы потратили 1,5 млрд гривен. Больше всего денег тратили на книги, билеты в кино и на покупку билетов на поезда. Всего оформлено 7,4 млн заявок на 1000 гривен за прохождение полного курса вакцинации. С завтрашнего дня люди старше 60 лет смогут тратить деньги на лекарство.

На сайте "Дія.Цифрова освіта" запустили курс для ветеранов, который призван помочь бывшим военным найти работу.

Кибератаки на Дію

По словам Федорова, несмотря на кибератаки на ряд правительственных сайтов, приложение "Дія" работало без сбоев. А сайт был временно отключен специалистами Государственной службы специальной связи. Все данные украинцев, по словам министра, в безопасности.

Напомним, 22 января стало известно, что хакер слил в сеть персональные данные миллионов украинцев. В Минцифры заявили, что "слив" данных — это фейк. В сети продаются старые файлы за 2019 год. Из-за этого в "Дії" уже анонсировали новую услугу — "єЗахист", в которой будут указаны данные о том, какие реестры хранят персональную информацию о пользователе.