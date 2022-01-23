Підсумки тижня від Мінцифри: курси ветеранам, єПідтримка, кредити та атака на додаток "Дія"

За словами міністра Михайла Федорова, за програмою "єПідтримка" витрачено понад 1,5 млрд гривень. Найбільше грошей українці витрачали на книги та кіно.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про підсумки тижня на сервісі Дія. Сервісом перевірки кредитної історії скористалося понад 800 тисяч українців. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі міністра.

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[ + – ] Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

З початку року було надіслано 1,6 млн push-повідомлень 800 тисяч користувачів про кредитну історію. За словами міністра, це показує, наскільки ця функція була потрібна для українців.

"Направили вже 1,6 мільйона пушків у Дії про перевірку кредитної історії. Понад 800 тисяч українців протестували інструмент, який допомагає боротися з кредитними шахраями", — повідомив Федоров.

Як розповів Михайло Федоров, за місяць зі старту програми "Підтримка" українці витратили 1,5 млрд гривень. Найбільше грошей витрачали на книги, квитки в кіно та купівлю квитків на потяги. Загалом оформлено 7,4 млн заявок на 1000 гривень за проходження повного курсу вакцинації. Із завтрашнього дня люди, старші 60 років, зможуть витрачати гроші на ліки.

На сайті "Дія.Цифрова освіта" запустили курс для ветеранів, який покликаний допомогти колишнім військовим знайти роботу.

Кібератаки на Дію

За словами Федорова, попри кібератаки на низку урядових сайтів, додаток "Дія" працював без збоїв. А сайт було тимчасово відключено спеціалістами Державної служби спеціального зв'язку. Усі дані українців, за словами міністра, у безпеці.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що хакер злив у мережу персональні дані мільйонів українців. У Мінцифри заявили, що "злив" даних — це фейк. У мережі продаються старі файли за 2019 рік. Через це в "Дії" вже анонсували нову послугу — "єЗахист ", в якій будуть вказані дані про те, які реєстри зберігають персональну інформацію про користувача.