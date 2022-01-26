Хакеры атаковали официальный сайт Украины, - МИД

Пользователи несколько часов не могли войти на ресурс, однако специалистам удалось его восстановить.

В ночь на 26 января неизвестные совершили хакерскую атаку на официальный сайт Украины, который расположен по адресу Ukraine.ua. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Согласно официальному заявлению ведомства, сайт на несколько часов перестал работать, а потому оказался недоступен пользователям. Инженеры восстановили его работоспособность лишь к 13:00, однако предупредили о возможных проблемах с доступом.

"Специалисты МИД Украины предпринимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта", — подчеркнула пресс-служба.

Официальный сайт государства под названием Ukraine.ua начал работать с 14 января 2021 года и предназначен для иностранцев, которые хотят больше узнать об Украине, ее истории, культуре и обычаях. Ресурс предоставляет материалы на семи языках: английском, немецком, французском, испанском, арабском, китайском и иврите.

В ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты и сделали на них несколько публикаций, так называемых "дефейсов". Злоумышленники оставили угрозы в адрес украинцев на трех языках и пригрозили утечкой личной информации.

Как позже сообщили в Госспецсвязи, кибератака затронула около 70 сайтов украинских органов власти. Среди них оказались ресурсы Кабинета министров и нескольких министерств, а также портала государственных услуг "Дія", который пришлось временно отключить в интересах безопасности.

Писали также, что эксперты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, через которую взломали госсайты Украины. По словам Андрея Барановича, хакеры использовали OctoberCMS — систему управления сайтами с открытым доступом. Уязвимость в нем нашли еще в мае 2021 года, однако ни один государственный орган так и не обновил программное обеспечение.