Хакери атакували офіційний сайт України, — МЗС

Користувачі кілька годин не могли увійти на ресурс, проте фахівцям вдалося його поновити.

У ніч на 26 січня невідомі здійснили атаку хакерів на офіційний сайт України, який розташований за адресою Ukraine.ua. Деталі інциденту повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

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Згідно з офіційною заявою відомства, сайт на кілька годин перестав працювати, а тому став недоступний користувачам. Інженери відновили його працездатність лише до 13:00, проте попередили про можливі проблеми з доступом.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту", — наголосила пресслужба.

Офіційний сайт держави під назвою Ukraine.ua почав працювати з 14 січня 2021 року і призначений для іноземців, які хочуть більше дізнатися про Україну, її історію, культуру та звичаї. Ресурс надає матеріали сімома мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською, китайською та івритом.

У ніч проти 14 січня хакери атакували українські урядові сайти та зробили на них кілька публікацій, так званих "дефейсів". Зловмисники залишили погрози на адресу українців трьома мовами та пригрозили витоком особистої інформації.

Як пізніше повідомили в Держспецзв'язку, кібератака торкнулася майже 70 сайтів українських органів влади. Серед них виявились ресурси Кабінету міністрів і кількох міністерств, а також порталу державних послуг "Дія", який довелося тимчасово відключити на користь безпеки.

Писали також, що експерти з кібербезпеки знайшли вразливість, через яку зламали держсайти України. За словами Андрія Барановича, хакери використовували OctoberCMS — систему керування сайтами з відкритим доступом. Уразливість у ньому знайшли ще в травні 2021 року, проте жоден державний орган так і не оновив програмного забезпечення.