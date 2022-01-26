В McDonald's назвали Илону Маску условие для приема Dogecoin

Корпорация обратилась к американскому миллиардеру с предложением, чтобы Tesla принимала платежи не существующей на тот момент криптовалюты Grimacecoin. После шутки цена токена выросла 259 000%.

Корпорация McDonald's готова принимать в своих ресторанах криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты, если компания Tesla признает платежным средством несуществующую (на тот момент) криптовалюту Grimacecoin. Об этом 26 января сеть ресторанов заявила в Twitter.

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Таким образом в McDonald's отреагировали на предложение Илона Маска признать Dogecoin в обмен на публичное поедание Маском "Хеппи Мила".

После инцидента токен Grimacecoin на базе Binance Smart Chain по стоимости $0,008, однако вскоре достиг уровня $2,08. Рост составил более 259 000%.

Что за Grimacecoin?

Добавим, что название и внешний вид Grimacecoin — отсылка к персонажу Grimace из рекламы McDonald's 1970-х годов. По сюжету, он воровал у детей их молочные коктейли. Позже корпорация отказалась от использования Grimace, поскольку дети его боялись.

Как ранее писал Фокус, компания Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве платы за некоторые товары. Например, пряжка для ремня с символикой Tesla будет стоить 835 DOGE, электроквадроцикл для детей — 12020 DOGE, свисток в форме внедорожника Cybertruck за 300 DOGE.