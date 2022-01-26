У McDonald's назвали Ілону Маску умову для прийому Dogecoin

Корпорація звернулася до американського мільярдера з пропозицією, щоб Tesla приймала платежі криптовалюти Grimacecoin, що не існувала на той момент. Після жарту ціна токена зросла 259 000%.

Корпорація McDonald's готова приймати у своїх ресторанах криптовалюту Dogecoin як оплату, якщо компанія Tesla визнає платіжним засобом неіснуючу (на той момент) криптовалюту Grimacecoin. Про це 26 січня мережа ресторанів заявила у Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Таким чином McDonald's відреагували на пропозицію Ілона Маска визнати Dogecoin в обмін на публічне поїдання Маском "Хепі Мілу".

Після інциденту токен Grimacecoin на базі Binance Smart Chain за вартістю $0,008, проте незабаром досяг рівня $2,08. Ріст склав понад 259 000%.

Що це за Grimacecoin?

Додамо, що назва та зовнішній вигляд Grimacecoin — відсилання до персонажа Grimace з реклами McDonald's 1970-х років. За сюжетом він крав у дітей їхні молочні коктейлі. Згодом корпорація відмовилася від використання Grimace, оскільки діти його боялися.

Як раніше писав Фокус, компанія Tesla прийматиме криптовалюту Dogecoin як плату за деякі товари. Наприклад, пряжка для ременя із символікою Tesla коштуватиме 835 DOGE, електроквадроцикл для дітей — 12020 DOGE, свисток у формі позашляховика Cybertruck за 300 DOGE.