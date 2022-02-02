Не покупайте дорогие телефоны. Полиция дала "оригинальный" совет жертве "взлома Дії"

За две недели с пострадавшей никто не связался, хотя она сама предоставила правоохранителям видеозапись с места преступления.

С 13 января следствие так и не поручило Киберполиции начать расследование кражи смартфона и мошенничества в отношении киевлянки А. Об этом Департамент киберполиции сообщил Фокусу в ответ на информационный запрос.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Правоохранители утверждают, что в Управление по противодействию киберпреступлениям в Киеве поступило электронное обращение гражданки А., которое зарегистрировали в информационном портале Национальной полиции Украины и направлено в Днепровское управление столичной полиции. Там следователи должны были принять решение об открытии уголовного производства, после чего поручить Департаменту киберполиции провести необходимые следственно-разыскные мероприятия. Однако состоянием на 1 февраля такого распоряжения не поступало.

В комментарии Фокусу пострадавшая рассказала, что полицейские назвали ей номер производства и фамилию следователя. Киевлянка с мужем сами получили у охраны видео, на котором запечатлена кража, и отправили его правоохранителю, предложив дополнительную помощь, но ответа так и не получили.

"Принимая заявление, открытым текстом сказали: "Телефон искать не будем, будем искать людей". Но, видимо, их они решили не трогать. Со мной ни разу никто не связался, ни единого вопроса не задал", — поделилась киевлянка А. — "Нам объяснили: телефон можно отследить только по IMEI — этим занимается СБУ и только по решению суда. Никто дело об украденном телефоне в суд подавать не будет, соответственно никто отслеживать его не будет. Нам сказали: "представляете, сколько таких заявлений в день? Нам только за телефонами тогда бы и бегать. И совет дали: не покупать больше такие дорогие телефоны".

Ранее сообщали, что 13 января у киевлянки А. неизвестные похитили смартфон, попытались снять деньги и оформить кредит. Владелица отследила действия злоумышленников при помощи функции "Локатор", однако ее вскоре отключили. Подруга пострадавшей утверждает, что мошенники получили доступ к приложению "Дія" с цифровыми документами, чтобы воспользоваться сервисом "Дія.Підпис". Тогда полицейские заявили, что не смогли получить доступ к видео с камер наблюдения, поскольку они автоматически стираются спустя 72 часа после записи.

До этого писали, как злоумышленники украли цифровую личность украинки и оформили на нее кредиты. Жительница Львова Ирина Илык утверждает, что узнала о произошедшем только благодаря уведомлению в приложении "Дія".