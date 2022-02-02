Не купуйте дорогі телефони. Поліція дала "оригінальну" пораду жертві "злому Дії"

За два тижні з постраждалою ніхто не зв'язався, хоча вона сама надала правоохоронцям відеозапис із місця злочину.

З 13 січня слідство так і не доручило Кіберполіції розпочати розслідування крадіжки смартфона та шахрайства щодо киянки А. Про це Департамент кіберполіції повідомив Фокусу у відповідь на інформаційний запит.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Правоохоронці стверджують, що до Управління з протидії кіберзлочинам у Києві надійшло електронне звернення громадянки А., яке зареєстрували в інформаційному порталі Національної поліції України та направлене до Дніпровського управління столичної поліції. Там слідчі мали ухвалити рішення про відкриття кримінального провадження, після чого доручити Департаменту кіберполіції провести необхідні слідчо-розшукові заходи. Проте станом на 1 лютого такого розпорядження не надходило.

У коментарі Фокусу постраждала розповіла, що поліцейські назвали їй номер провадження та прізвище слідчого. Киянка з чоловіком самі отримали відео, на якому знято крадіжку, і відправили його правоохоронцю, запропонувавши додаткову допомогу, але відповіді так і не отримали.

"Приймаючи заяву, відкритим текстом сказали: "Телефон шукати не будемо, шукатимемо людей". Але, мабуть, їх вони вирішили не чіпати. Зі мною жодного разу ніхто не зв'язався, жодного питання не поставив", — поділилася киянка А. — "Нам пояснили: телефон можна відстежити лише за IMEI — цим займається СБУ і лише за рішенням суду. Ніхто справу про вкрадений телефон до суду не подаватиме, відповідно ніхто відстежувати його не буде. Нам сказали: "Уявляєте, скільки таких заяв на день? Нам тільки за телефонами тоді б і бігати. І пораду дали: не купувати більше таких дорогих телефонів".

Раніше повідомляли, що 13 січня в киянки А. невідомі викрали смартфон, спробували зняти гроші та оформити кредит. Власниця відстежила дії зловмисників за допомогою функції "Локатор", проте її незабаром вимкнули. Подруга потерпілої стверджує, що шахраї отримали доступ до програми "Дія" з цифровими документами, щоб скористатися сервісом "Дія.Підпис". Тоді поліцейські заявили, що не змогли отримати доступ до відео з камер спостереження, оскільки вони стираються автоматично через 72 години після запису.

До цього писали, як зловмисники вкрали цифрову особу українки та оформили на неї кредити. Мешканка Львова Ірина Ілик стверджує, що дізналася про те, що сталося, лише завдяки повідомленню в додатку "Дія".