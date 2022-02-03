"Деньги сняли - связи нет". В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине

Возникли проблемы со звонками, мобильным и домашним интернетом, сервисами и приложением. Компания пытается исправить ситуацию.

3 февраля в сети мобильного опреатора "Киевстар" в Украине произошел крупный сбой, из-за которого абоненты не могли звонить и пользоваться Интернетом. О своих проблемах горожане сообщили на официальной странице компании в Facebook.

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Пользователи пожаловались на сбой "Киевстара" и критические неполадки со связью: многие абоненты не могут совершать звонки, воспользоваться Интернетом (домашним и мобильным), фирменным приложением или дозвониться до оператора на горячую линию по номеру "466". Некоторые также сообщили, что при попытке позвонить звучит сообщение о недостатке средств, даже если накануне сняли абонплату, при этом сервисы для проверки баланса не работают.

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"Действительно, сейчас наблюдаются трудности при осуществлении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приносим извинения за временные трудности", — отметила пресс-служба "Киевстара" в комментариях. — "Плата взымается за услуги, которыми абонент пользуется. Проверить расходы и контролировать подключенные услуги можна в "Мой Киевстар".

Фото: Скриншот

О сбое "Киевстара" сообщают пользователи из Киева, Киевской области, Запорожской области, Львове, Одессе, Каменец-Подольском, Черновцах, Виннице, Мариуполе, Житомирской области, Черниговской области, Черкасах, Кропивницком, Днепре. Некоторые испытывают трудности со звонками, но могут пользоваться мобильным Интернетом.

"То, что мы с Вами сейчас созвонились [она сама пользуется оператором "Киевстар", — ред.] говорит, что проблема не носит масштабного характера. Мы тоже видим в социальных сетях, что люди говорят о каких-то сложностях при звонках на "Киевстар". Я уточняю сейчас где локализована эта проблема, что происходит, какие сложности и когда они будут устранены", — рассказала Фокусу пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

Ранее мошенники перевыпустили SIM-карту "Киевстара" и оформили кридиты на абонента — жительницу Львова Ирину Илык. В компании сообщали, что у них не было оснований отказать в замене, ведь человек, обратившийся с такой просьбой, предоставил всю необходимую информацию. Завладев номером телефона, злоумышленники получили доступ ко всем сервисам, к которым он был привязан.