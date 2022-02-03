"Гроші зняли – зв'язку немає". У мережі "Київстар" стався масштабний збій по всій Україні

Виникли проблеми з дзвінками, мобільним та домашнім інтернетом, сервісами та додатком. Компанія намагається виправити ситуацію.

3 лютого у мережі мобільного опреатора "Київстар" в Україні стався великий збій, через який абоненти не могли дзвонити та користуватися Інтернетом. Про свої проблеми громадяни повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Користувачі поскаржилися на збій "Київстару" та критичні неполадки зі зв'язком: багато абонентів не можуть здійснювати дзвінки, скористатися Інтернетом (домашнім та мобільним), фірмовим додатком або додзвонитися до оператора на гарячу лінію за номером "466". Деякі також повідомили, що при спробі зателефонувати звучить повідомлення про нестачу коштів, навіть якщо напередодні зняли абонплату, сервіси для перевірки балансу не працюють.

Фото: Скриншот

"Справді, зараз спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Дякуємо за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, вибачаємося за тимчасові складнощі", — зазначила пресслужба "Київстару" в коментарях. — "Плата стягується за послуги, якими абонент користується. Перевірити витрати та контролювати підключені послуги можна у "Мій Київстар".

Фото: Скриншот

Про збій "Київстару" повідомляють користувачі з Києва, Київської області, Запорізької області, Львова, Одеси, Кам'янця-Подільського, Чернівців, Вінниці, Маріуполя, Житомирської області, Чернігівської області, Черкас, Кропивницького, Дніпра. Деякі мають труднощі з дзвінками, але можуть користуватися мобільним Інтернетом.

"Те, що ми з вами зараз зідзвонилися [вона сама користується оператором "Київстар", — ред.], каже, що проблема не носить масштабного характеру. Ми теж бачимо в соціальних мережах, що люди говорять про якісь складнощі при дзвінках на "Київстар". Я уточнюю зараз, де локалізована ця проблема, що відбувається, які складності і коли вони будуть усунені", — розповіла Фокусу прессекретарка компанії Ірина Леліченко.

Раніше шахраї перевипустили SIM-карту "Київстару" та оформили кредити на абонента — мешканку Львова Ірину Ілик. У компанії повідомляли, що у них не було підстав відмовити в заміні, адже людина, яка звернулася з таким проханням, надала всю необхідну інформацію. Заволодівши номером телефону, зловмисники отримали доступ до всіх сервісів, до яких він був прив'язаний.