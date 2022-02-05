Роботу-арбитру поручили судить следующую игру футбольного клуба "Челси"

Система будет следить за действиями игроков через серию камер под потолком стадиона и определять офсайды. Она дополнит VAR, а последнее слово останется за судьей-человеком.

9 февраля роботизированный арбитр поможет судить игру британского футбольного клуба "Челси" на клубном чемпионате мира в Абу-Даби. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Организаторы турнира установили на стадионе "умную" систему, которая будет оценивать ситуацию на поле. Серия камер, установленных на крыше, проследят за действиями футболистов, а в особенности за движениями их конечностей. Затем специальный алгоритм создаст цифровые копии игроков, составив их анимированные "скелеты" по 29 точкам.

Главная задача системы — определять офсайд. Разработчики системы видеопомощи арбитрам (VAR) должны практически мгновенно получать решение робота о том, был ли игрок в положении вне игры. Заключение ИИ затем передадут на рассмотрение главному судье — именно его слово будет последним.

FIFA надеется полностью подготовить виртуального арбитра к Чемпионату мира в ноябре этого года, ведь он уже хорошо показал себя во время Кубка арабских государств в Катаре. Футбольная организация считает, что новая технология хорошо послужить тренерам, медицинским работникам и болельщикам, оперативно предоставляя информацию. Кроме того, позволит персоналу анализировать действия с точки зрения конкретного игрока на поле, изучать спорные моменты с идеального ракурса или следить за игрой с высоты птичьего полета.

"Мы твердо верим, что доступ к этому новому источнику данных может положительно повлиять на игру за счет оптимизации процессов принятия решений и повышения объективности. Однако мы находимся только в начале этого пути развития, и возможные варианты использования необходимо тщательно протестировать, чтобы оценить возможности с целью возможной реализации", — заявил Йоханнес Хольцмюллер, директор FIFA по футбольным технологиям и инновациям.

На следующей неделе "Челси" сыграет в Абу-Даби полуфинальный матч клубного чемпионата. Соперник пока не определился, в зависимости от ближайших игр, им может стать "Аль-Хилал", "Аль-Джазира" или "Пира".

Ранее писали, что в полуфинале Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией болельщики скандировали оскорбления в адрес Владимира Путина. Диктор потребовал прекратить песни "неспортивного характера", пригрозив остановить игру.

Сообщали также, что в Германии робот-аватар посещает школу вместо больного мальчика. Устройство в виде пластикового бюста позволяет слушать учителя, отвечать на вопросы и даже общаться с одноклассниками, сидя дома.