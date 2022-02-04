В полуфинале Евро-2022 между Украиной и Россией болельщики скандировали "Путин—Х**уло" (видео)

В ответ на это диктор на площадке попросил воздержаться от песен "неспортивного характера", пригрозив остановить матч в противном случае.

Во время полуфинального матча Чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России, который проходит в Нидерландах, собравшиеся на трибунах болельщики скандировали популярную кричалку футбольных болельщиков в адрес российского президента Владимира Путина. В ответ на это диктор попросил воздержаться от высказываний "неспортивного характера", поскольку в противном случае матч может быть остановлен.

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Выход из группы сборной Украины на Чемпионате Европы по футзалу был непростым. В двух матчах из трех Украина проиграла. Итогового успешного результата украинские футзалисты добились благодаря тому, что обыграли сборную Сербии, которая, в свою очередь, в последнем туре взяла верх над командой Нидерландов, страны-организатора турнира.

Российская команда считалась фаворитом этого противостояния, в ее составе есть несколько натурализованных выходцев из Бразилии, которые, как правило, за счет своих технических навыков в таких видах спорта, как футзал или пляжный футбол, на виду еще больше, чем в обычном футболе.

В предыдущем четвертьфинальном матче Украина обыграла сборную Казахстана, у которой тоже есть натурализованные бразильцы.

Экс-футболист "Динамо" Киев Александр Алиев призвал сборную показать достойную игру, но в случае поражения не делать трагедии. Экс-динамовец выразил уверенность в победе, несмотря на то, что эксперты отдают предпочтение российской команде.

Ранее Фокус сообщал о том, как бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий напутствовал футзальную команду перед поединком против России. Эксперт дал футзалистам несколько рекомендаций и отметил, что предстоящий матч должен получиться жарким.