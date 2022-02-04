"Играйте с горячим сердцем и холодным разумом". Федецкий напутствовал футзальную сборную Украины

Бывший футболист сборной Украины записал видеообращение к футзальной команде перед матчем Украина — Россия.

Экс-футболист национальной сборной Украины по футболу Артем Федецкий обратился к игрокам сборной Украины по футзалу перед матчем Евро-2022. Заявление футболиста прозвучало в новом выпуске влога Vzbirna.

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Федецкий отметил, что предстоящий матч будет жарким и дал футзалистам несколько советов.

"Хочется пожелать нашим игрокам горячего сердца и холодного разума. Наша сила — в единстве. У меня бегали мурашки по коже, когда я смотрел, как после матча вы ехали в автобусе и пели "Червону Руту". Это было круто, молодцы. Конечно, что если нужно делать прогноз на этот матч, то он будет один — победа нашей сборной. Я в нее верю", — сказал Артем Федецкий.

[ + – ] Артем Федецкий обратился к сборной Украины по футзалу (с 15:19)

Напомним, что матч 1/2 финала Евро-2022 по футзалу Украина — Россия состоится в Нидерландах, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени.

Артем Федецкий был футболистом таких клубов, как "Шахтер" (Донецк), "Днепр", "Дармштадт" (Германия) и "Карпаты" (Львов). В составе национальной сборной Украины он принял участие в 53 матчах и забил 2 мяча. Также в составе главной команды страны Федецкий играл на чемпионате Европы по футболу-2016.

Где смотреть матч Украина — Россия?

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Нидерландах, а прямая трансляция матча Украина — Россия состоится на телеканале UA:Перший и на сайте "Суспільне: Спорт".

Ранее Фокус рассказывал о том, что Российский футбольный союз решил стимулировать свою команду перед матчем Евро-2022 Украина — Россия, предложив большие премиальные.

Также мы сообщали, что украинские букмекеры не верят в успех сборной Украины в матче против российской команды. На матч Украина — Россия принимаются коэффициенты, согласно которым россияне выглядят фаворитом противостояния — на их победу установлены котировки 1.29 — 1.50, а на победу Украины — 4.50 — 7.30.