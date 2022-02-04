"Грайте з гарячим серцем і холодним розумом". Федецький дав напутнє слово футзальній збірній України

Колишній футболіст збірної України записав відеозвернення до футзальної команди перед матчем Україна — Росія.

Ексфутболіст національної збірної України з футболу Артем Федецький звернувся до гравців збірної України з футзалу перед матчем Євро-2022. Заява футболіста прозвучала в новому випуску влогу Vzbirna.

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Федецький зазначив, що майбутній матч буде гарячим і дав футзалістам кілька порад.

"Хочеться побажати нашим гравцям гарячого серця та холодного розуму. Наша сила — в єдності. У мене бігали мурашки по шкірі, коли я дивився, як після матчу ви їхали в автобусі та співали "Червону Руту". Це було круто, молодці. Звичайно, що якщо потрібно робити прогноз на цей матч, то він буде один — перемога нашої збірної. Я в неї вірю", — сказав Артем Федецький.

[ + – ] Артем Федецький звернувся до збірної України з футзалу (з 15:19)

Нагадаємо, що матч 1/2 фіналу Євро-2022 з футзалу Україна — Росія відбудеться в Нідерландах, 4 лютого, о 18:00 за київським часом.

Артем Федецький був футболістом таких клубів як "Шахтар" (Донецьк), "Дніпро", "Дармштадт" (Німеччина) та "Карпати" (Львів). У складі національної збірної України він взяв участь у 53 матчах і забив 2 м'ячі. Також у складі головної команди країни Федецький грав на чемпіонаті Європи з футболу-2016.

Де дивитись матч Україна — Росія?

Чемпіонат Європи з футзалу проходить у Нідерландах, а пряма трансляція матчу Україна — Росія відбудеться на телеканалі UA:Перший і на сайті "Суспільне: Спорт".

Раніше Фокус розповідав про те, що Російський футбольний союз вирішив стимулювати свою команду перед матчем Євро-2022 Україна-Росія, запропонувавши великі преміальні.

Також ми повідомляли, що українські букмекери не вірять в успіх збірної України в матчі проти російської команди. На матч Україна — Росія приймають коефіцієнти, згідно з якими росіяни мають вигляд фаворитів протистояння — на їхню перемогу встановлено котирування 1.29 — 1.50, а на перемогу України — 4.50 — 7.30.