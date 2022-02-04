"Уверен в победе Украины, хотя больше шансов отдают России", - Алиев - от матче сборных в полуфинале Евро-2022

Экс-динамовец высказался о первом за последние годы матче национальных сборной Украины и России. Команды двух стран сыграют в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

Накануне, 3 февраля, бывший футболист "Динамо" Киев Александр Алиев, который несколько лет назад завершил профессиональную карьеру, поделился прогнозом на матч между футбольными сборными Украины и России и пожелал украинцам показать достойную игру. Об этом сообщает fanday.net.

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"Думаю, эмоций будет очень много. Хочу, чтобы сборная Украины победила", — сказал экс-динамовец в интервью журналистам, также напомнив, что он сторонник принципа: футбол — вне политики.

"Всегда говорил, что политика здесь ни при чем. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены — своим любимым делом", — объяснил бывший игрок "Динамо" Киев, "Локомотив" Москва и ряда других команд, который начинал играть в футбол в РФ, но в 16-летнем возрасте принял предложение киевского "Динамо" и переехал в столицу Украины.

Экс-динамовец назвал предстоящее противостояние обычной игрой, в которой, все же, будет много эмоций.

Алиев не считает, что на футболистов будет давить статус первого за последние 8 лет матча между какой-либо украинской или российской командой, тем более национальных сборной на стадии полуфинала Евро, хотя и футзального.

"Я уверен, что ребята профессионалы, они будут выходить, делать свое любимое дело и добывать победу — для себя и нашей страны", — подчеркнул экс-динамовец.

По его словам, несмотря на то, что большинство прогнозов сходятся в том, что победит Россия, в составе которой четыре натурализованных бразильца, Алиев уверен, что сборная Украины очень крепкая команда.

"Будем болеть за нее и переживать. Уверен в их победе", — заявил экс-динамовец, а на проигрыш даже не нужно будет обращать внимания.

Ранее Фокус сообщал, что еще один экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал свой прогноз относительно матча Украина — Россия в полуфинале Евро-2022 по футзалу.