"Упевнений у перемозі України, хоча більше шансів віддають Росії", — Алієв — від матчу збірних у пів фіналі Євро-2022

Ексдинамівець висловився про перший за останні роки матч національних збірної України та Росії. Команди двох країн зіграють у пів фіналі Євро-2022 з футзалу.

Напередодні, 3 лютого, колишній футболіст "Динамо" Київ Олександр Алієв, який кілька років тому завершив професійну кар'єру, поділився прогнозом на матч між футбольними збірними України та Росії й побажав українцям показати гідну гру. Про це повідомляє fanday.net.

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"Думаю, емоцій буде дуже багато. Хочу, щоб збірна України перемогла", — сказав ексдинамівець в інтерв'ю журналістам, також нагадавши, що він прихильник принципу: футбол — поза політикою.

"Завжди казав, що політика тут ні до чого. Політики нехай займаються політикою, а спортсмени — своєю улюбленою справою", — пояснив колишній гравець "Динамо" Київ, "Локомотив" Москва та низки інших команд, який починав грати у футбол у РФ, але у 16-річному віці прийняв пропозицію київського "Динамо" та переїхав до столиці України.

Ексдинамівець назвав майбутнє протистояння звичайною грою, у якій все ж таки буде багато емоцій.

Алієв не вважає, що на футболістів тиснутиме статус першого за останні 8 років матчу між якоюсь українською чи російською командою, тим більше національною збірною на стадії пів фіналу Євро, хоч і футзального.

"Я впевнений, що хлопці професіонали, вони виходитимуть, робитимуть свою улюблену справу та здобуватимуть перемогу — для себе й нашої країни", — наголосив ексдинамівець.

За його словами, незважаючи на те, що більшість прогнозів сходяться на тому, що переможе Росія, у складі якої чотири натуралізовані бразильці, Алієв упевнений, що збірна України дуже міцна команда.

"Вболіватимемо за неї та хвилюватимемося. Упевнений у їхній перемозі", — заявив ексдинамівець, а на програш навіть не треба буде звертати уваги.

Раніше Фокус повідомляв, що ще один ексфутболіст збірної України Максим Калініченко дав свій прогноз щодо матчу Україна – Росія у пів фіналі Євро-2022 з футзалу.