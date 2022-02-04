У півфіналі Євро-2022 між Україною та Росією вболівальники скандували "Путін-Х**уло" (відео)

У відповідь на це диктор на майданчику попросив утриматися від пісень "неспортивного характеру", пригрозивши в іншому разі зупинити матч.

Під час півфінального матчу Чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії, що проходить у Нідерландах, уболівальники, що зібралися на трибунах, скандували популярну кричалку футбольних уболівальників на адресу російського президента Володимира Путіна. У відповідь на це диктор попросив утриматися від висловлювань "неспортивного характеру", оскільки інакше матч може бути зупинено.

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Вихід із групи збірної України на Чемпіонаті Європи з футзалу був непростим. У двох матчах із трьох Україна програла. Підсумкового успішного результату українські футзалісти досягли завдяки тому, що обіграли збірну Сербії, яка, у свою чергу, в останньому турі взяла гору над командою Нідерландів, країни-організатора турніру.

Російська команда вважалася фаворитом цього протистояння, у її складі є кілька натуралізованих вихідців із Бразилії, які, як правило, за рахунок своїх технічних навичок у таких видах спорту як футзал або пляжний футбол, на виду ще більше, ніж у звичайному футболі.

У попередньому чвертьфінальному матчі Україна обіграла збірну Казахстану, яка теж має натуралізовані бразильці.

Ексфутболіст "Динамо" Київ Олександр Алієв закликав збірну показати гідну гру, але в разі поразки не робитиме трагедії. Ексдинамівець висловив упевненість у перемозі, незважаючи на те, що експерти віддають перевагу російській команді.

Раніше Фокус повідомляв про те, як колишній футболіст збірної України Артем Федецький дав напутнє слово футзальній команді перед поєдинком проти Росії. Експерт дав футзалістам кілька рекомендацій і зазначив, що майбутній матч має вийти спекотним.