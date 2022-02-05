Роботу-арбітру доручили судити наступну гру футбольного клубу "Челсі"

Система стежитиме за діями гравців через серію камер під стелею стадіону та визначатиме офсайди. Вона доповнить VAR, а останнє слово залишиться за суддею-людиною.

9 лютого роботизований арбітр допоможе судити гру британського футбольного клубу "Челсі" на клубному чемпіонаті світу в Абу-Дабі. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

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Організатори турніру встановили на стадіоні "розумну" систему, яка оцінюватиме ситуацію на полі. Серія камер, встановлених на даху, простежать за діями футболістів, а особливо рухами їхніх кінцівок. Потім спеціальний алгоритм створить цифрові копії гравців, склавши анімовані "скелети" по 29 точках.

Головне завдання системи – визначати офсайд. Розробники системи відеодопомоги арбітрам (VAR) повинні практично миттєво отримувати рішення робота про те, чи був гравець у положенні поза грою. Висновок ІІ потім передадуть на розгляд головному судді – саме його слово буде останнім.

FIFA сподівається повністю підготувати віртуального арбітра до Чемпіонату світу у листопаді цього року, адже він уже добре показав себе під час Кубка арабських держав у Катарі. Футбольна організація вважає, що нова технологія добре послужить тренерам, медичним працівникам та вболівальникам, оперативно надаючи інформацію. Крім того, дозволить персоналу аналізувати дії з погляду конкретного гравця на полі, вивчати спірні моменти з ідеального ракурсу чи стежити за грою з висоти пташиного польоту.

Ми твердо віримо, що доступ до цього нового джерела даних може позитивно вплинути на гру за рахунок оптимізації процесів прийняття рішень та підвищення об'єктивності. можливої реалізації", — заявив Йоханнес Хольцмюллер, директор FIFA з футбольних технологій та інновацій.

Наступного тижня "Челсі" зіграє в Абу-Дабі півфінальний матч клубного чемпіонату. Суперник поки що не визначився, залежно від найближчих ігор, ним може стати Аль-Хілал, Аль-Джазіра або Піра.

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