"Дія" требует вводить ФИО на русском языке для получения справки о несудимости (фото)
Минцифры объявило о запуске новой услуги, однако при попытке воспользоваться ею приложение выдает ошибку.
Государственное приложение "Дія" просит ввести информацию на русском языке для получения справки о несудимости в онлайн-режиме. Фокус попытался воспользоваться новой услугой и столкнулся с неполадками системы.
При попытке заказать справку о несудимости приложение демонстрирует инструкцию, в которой просит указать фамилию имя и отчество не на украинском языке, а на русском. Разработчики объяснили, что документы для персонально-справочного учета начали вести еще во времена СССР, а тогда их составляли только на русском.
"Именно поэтому для более точной идентификации необходимо добавить ваши ФИО на русском языке", — отмечается в сообщении.
Интересно, что получить справку журналистам Фокуса не удалось, независимо от того, на каком языке они писали свои ФИО — после заполнения всех полей система выдавала сообщение об ошибке и предлагала попробовать еще раз.
Услугу по выдаче онлайн-справок о несудимости запустили в приложении "Дія" только 8 февраля в рамках саммита "Дія 2022", судя по всему, функция еще не работает как следует.
Получить ту же справку на портале пока невозможно — нужно переходить на сайт главного сервисного центра МВД и авторизоваться при помощи системы IDGovUA, используя электронную подпись, BankID или "Дія.Подпись". Предупреждение гласит, что услуга находится на этапе реинжениринга, но скоро будет доступна.
Ранее писали, что "Дія" будет собирать данные об украинцах во время соцопросов. Как объясняется в дополнении к постановлению Кабмина, заказчики смогут получать информацию об определенных категориях граждан, если это необходимо для проведения исследований. Кроме того, ГП "Дія" обязана хранить такие данные в течение трех лет.
Во время Diia Summit 2022 Минцифры запустило много новых услуг в сервисе "Дія", сейчас их насчитывается 14. К примеру, отныне пользователи смогут передавать техпаспорта и автоматически регистрировать строительство.
Сообщали также, что Минцифры запустило в "Дії" услугу по смене места регистрации. Получить услугу можно в несколько кликов, указав новый адрес и предоставив разрешение владельца жилья.