"Дія" требует вводить ФИО на русском языке для получения справки о несудимости (фото)

Минцифры объявило о запуске новой услуги, однако при попытке воспользоваться ею приложение выдает ошибку.

Государственное приложение "Дія" просит ввести информацию на русском языке для получения справки о несудимости в онлайн-режиме. Фокус попытался воспользоваться новой услугой и столкнулся с неполадками системы.

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При попытке заказать справку о несудимости приложение демонстрирует инструкцию, в которой просит указать фамилию имя и отчество не на украинском языке, а на русском. Разработчики объяснили, что документы для персонально-справочного учета начали вести еще во времена СССР, а тогда их составляли только на русском.

"Именно поэтому для более точной идентификации необходимо добавить ваши ФИО на русском языке", — отмечается в сообщении.

Интересно, что получить справку журналистам Фокуса не удалось, независимо от того, на каком языке они писали свои ФИО — после заполнения всех полей система выдавала сообщение об ошибке и предлагала попробовать еще раз.

Услугу по выдаче онлайн-справок о несудимости запустили в приложении "Дія" только 8 февраля в рамках саммита "Дія 2022", судя по всему, функция еще не работает как следует.

Получить ту же справку на портале пока невозможно — нужно переходить на сайт главного сервисного центра МВД и авторизоваться при помощи системы IDGovUA, используя электронную подпись, BankID или "Дія.Подпись". Предупреждение гласит, что услуга находится на этапе реинжениринга, но скоро будет доступна.

[ + – ] Сообщение на портале "Дія" Фото: Скриншот

Ранее писали, что "Дія" будет собирать данные об украинцах во время соцопросов. Как объясняется в дополнении к постановлению Кабмина, заказчики смогут получать информацию об определенных категориях граждан, если это необходимо для проведения исследований. Кроме того, ГП "Дія" обязана хранить такие данные в течение трех лет.

Во время Diia Summit 2022 Минцифры запустило много новых услуг в сервисе "Дія", сейчас их насчитывается 14. К примеру, отныне пользователи смогут передавать техпаспорта и автоматически регистрировать строительство.

Сообщали также, что Минцифры запустило в "Дії" услугу по смене места регистрации. Получить услугу можно в несколько кликов, указав новый адрес и предоставив разрешение владельца жилья.