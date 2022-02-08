"Дія" вимагає вводити ПІБ російською мовою для отримання довідки про несудимість (фото)

Мінцифри оголосило про запуск нової послуги, однак при спробі скористатися нею програма видає помилку.

Державний додаток "Дія" просить ввести інформацію російською мовою для отримання довідки про несудимість в онлайн-режимі. Фокус спробував скористатися новою послугою та зіткнувся з неполадками системи.

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При спробі замовити довідку про несудимість додаток демонструє інструкцію, в якій просить вказати прізвище ім'я та по батькові не українською мовою, а російською. Розробники пояснили, що документи для персонально-довідкового обліку почали вести ще за часів СРСР, а тоді їх становили лише російською.

"Саме тому для точнішої ідентифікації необхідно додати ваші ПІБ російською мовою", — зазначається у повідомленні.

Цікаво, що отримати довідку журналістам Фокусу не вдалося, незалежно від того, якою мовою вони писали свої ПІБ — після заповнення всіх полів система видавала повідомлення про помилку і пропонувала спробувати ще раз.

Послугу з видачі онлайн-довідок про несудимість запустили в додатку "Дія" лише 8 лютого у межах саміту "Дія 2022". Зважаючи на все, функція ще не працює як слід.

Отримати ту ж довідку на порталі поки що неможливо — потрібно переходити на сайт головного сервісного центру МВС та авторизуватися за допомогою системи IDGovUA, використовуючи електронний підпис, BankID або "Дія.Підпис". Попередження говорить, що послуга знаходиться на етапі реінженірингу, але незабаром буде доступна.

[ + – ] Повідомлення на порталі "Дія" Фото: Скриншот

Раніше писали, що "Дія" збиратиме дані про українців під час соцопитувань. Як пояснюється у додатку до постанови Кабміну, замовники зможуть отримувати інформацію про певні категорії громадян, якщо це необхідно для проведення досліджень. Крім того, ДП "Дія" зобов'язана зберігати такі дані протягом трьох років.

Під час Diia Summit 2022 Мінцифри запустило багато нових послуг у сервісі "Дія", зараз їх налічується 14. Наприклад, відтепер користувачі зможуть передавати техпаспорти та автоматично реєструвати будівництво.

Повідомляли також, що Мінцифри запустило в "Дії" послугу щодо зміни місця реєстрації. Отримати послугу можна в кілька кліків, вказавши нову адресу та надавши дозвіл власника житла.