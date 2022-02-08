Apple планирует оснастить компьютеры iMac системой распознавания лиц

Примечательно, что ранее Apple выпустила клавиатуру Magic Keyboard для компьютеров Mac с функцией сканирования отпечатков пальцев.

Компания Apple планирует добавить в компьютеры iMac функцию распознавания лиц. iMac на базе Apple M1, который был выпущен в 2021 году, должен был получить систему FaceID. По каким-то причинам инициативу отсрочили. Об этом сообщает новостной портал 9to5Mac, со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

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Обновленный iMac от Apple был выпущен еще в середине 2021 года, он получил однокристальную систему Apple M1. Однако компьютер не был оснащен системой распознавания лиц.

Слухи о том, что в iMac на базе Apple M1 появится система Face ID появились еще в 2020 году. Тогда в бета-версии macOS Big Sur появилась возможность поддержки PearlCamera (PearlCamera в Apple называют системы камер TrueDepth и FaceID, — ред.).

Судя по всему, технологический гигант не планирует отказываться от внедрения системы распознавания лиц в свои устройства. Бренд продолжает работать над нововведениями для компьютеров Mac. Марк Гурман не назвал причину отказа Apple от данной инициативы, но заметил, что если компания решит встроить FaceID в свои компьютеры, то эта функция сначала появится в iMac. В то же время Гурман уверен, что в ноутбуки MacBook функцию FaceID пока внедрять не смогут. Для этого у компании еще не существует нужной технологии, полагает журналист.

"На данный момент у Apple нет технологии для встраивания FaceID в тонкие дисплеи MacBook. Поэтому, если система и появится то, я думаю, что сначала она будет реализована в iMac. Apple определенно работает над этим", — заявил Гурман.

Ранее компания выпустили клавиатуру Magic Keyboard для компьютеров Mac с функцией сканирования отпечатков пальцев.

Напомним, ранее на айфонах появилась функция распознавания лица в маске. Разработчики разрешили авторизоваться и подтверждать оплату покупок новым способом. В настройках системы появилась опция "Использовать Face ID с маской", которую можно в любой момент включить или отключить.

Фокус писал о том, что компания Apple стала первой в мире с оборотом $3 трлн. Благодаря огромному спросу на iPhone 13, компания вернула себе второе место на рынке смартфонов. Рыночная капитализация компании превысила $1 трлн в 2018 году, а в 2022 году утроилась и достигла нового рекорда.