Apple планує оснастити комп'ютери iMac системою розпізнавання облич

Примітно, що раніше Apple випустила клавіатуру Magic Keyboard для комп'ютерів Mac із функцією сканування відбитків пальців.

Компанія Apple планує додати до комп'ютерів iMac функцію розпізнавання облич. iMac на базі Apple M1, який був випущений у 2021 році, мав отримати систему FaceID. З якихось причин ініціативу відстрочили. Про це повідомляє портал новин 9to5Mac, з посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

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Оновлений iMac від Apple був випущений ще в середині 2021 року, отримав однокристальну систему Apple M1. Однак комп'ютер не був оснащений системою розпізнавання облич.

Чутки про те, що iMac на базі Apple M1 з'явиться система Face ID з'явилися ще в 2020 році. Тоді в бета-версії macOS Big Sur з'явилася можливість підтримки PearlCamera (PearlCamera у Apple називають системи камер TrueDepth та FaceID, — ред.).

Зважаючи на все, технологічний гігант не планує відмовлятися від впровадження системи розпізнавання облич у свої пристрої. Бренд продовжує працювати над нововведеннями для комп'ютерів Mac. Марк Гурман не назвав причини відмови Apple від цієї ініціативи, але зауважив, що якщо компанія вирішить вбудувати FaceID у свої комп'ютери, то ця функція спочатку з'явиться у iMac. Водночас Гурман упевнений, що в ноутбуки MacBook функцію FaceID поки що впроваджувати не зможуть. Для цього компанія ще не має потрібної технології, вважає журналіст.

"Наразі у Apple немає технології для вбудовування FaceID у тонкі дисплеї MacBook. Тому, якщо система і з'явиться те, я думаю, що спочатку вона буде реалізована в iMac. Apple безперечно працює над цим", — заявив Гурман.

Раніше компанія випустила клавіатуру Magic Keyboard для комп'ютерів Mac з функцією сканування відбитків пальців.

Нагадаємо, раніше на айфонах з'явилася функція розпізнавання обличчя в масці. Розробники дозволили авторизуватися та підтверджувати оплату покупок новим способом. У налаштуваннях системи з'явилася опція "Використовувати Face ID з маскою", яку можна у будь-який момент увімкнути або вимкнути.

Фокус писав про те, що компанія Apple стала першою у світі з оборотом $3 трлн. Завдяки величезному попиту на iPhone 13 компанія повернула собі друге місце на ринку смартфонів. Ринкова капіталізація компанії перевищила $1 трлн у 2018 році, а у 2022 році потроїлася та досягла нового рекорду.