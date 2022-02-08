Могли использовать базу РФ: разработчики "Дії" сделали Осетию отдельной страной (фото)

В заявке на получение справки о несудимости в приложении "Дія" можно указать Осетию в качестве страны, где человек родился.

В приложении "Дія" при подаче заявки на получение справки о несудимости Осетия обозначена отдельной территорией в перечне стран при выборе места рождения. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

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В списке стран была Южная Осетия, провозгласившая независимость 21 декабря 1991 года, которую признают лишь Россия, Никарагуа, Сирия, Венесуэла и Науру. Украина считают эту территорию частью Грузии.

"Возможно, разработчики использовали российские базы государств и территорий, удалили оттуда Абхазию, но не сделали это с Осетией", – прокомментировали журналисты агентства.

На эту ситуацию обратил внимание пользователь Facebook Илья Пышняк и сделал соответствующие скриншоты.

Абхазия в этом списке не представлена. Фокус проверил наличие ошибки, но на данный момент в приложении в перечне стран при выборе места рождения доступна только Украина.

Фокус уже писал, что в сервисе госуслуг "Дія" теперь доступна функция изменения места регистрации. Справку о регистрации места жительства на листе формата А4, которая прилагается к ID-паспорту, украинцам уже не нужна.

Напомним, что Кабмин обязал "Дію" собирать и хранить персональные данные участников соцопросов. За сохранность результатов опросов будет отвечать технический администратор портала "Дія".