Використовували бази Росії: розробники "Дії" зробили Осетію окремою країною (фото)

У заявці, щоб отримати довідку про несудимість у додатку "Дія", можна вказати Осетію як країну, де людина народилася.

У додатку "Дія", подаючи заявку, щоб отримати довідку про несудимість, Осетія позначена окремою територією у переліку країн для вибору місця народження. Про це повідомило агентство "Українські новини".

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У списку країн була Південна Осетія, яка проголосила незалежність 21 грудня 1991 року, яку визнають лише Росія, Нікарагуа, Сирія, Венесуела та Науру. Україна вважає цю територію частиною Грузії.

"Можливо, розробники використали російські бази держав та територій, видалили звідти Абхазію, але не зробили це з Осетією", – прокоментували журналісти агентства.

На цю ситуацію звернув увагу користувач Facebook Ілля Пишняк та зробив відповідні скриншоти.

Абхазію в цьому списку не показали. Фокус перевірив наявність помилки, але зараз у додатку в переліку країн для вибору місця народження доступна лише Україна.

Фокус вже писав, що в сервісі держпослуг "Дія" тепер доступна функція зміни місця реєстрації. Довідку про реєстрацію місця проживання на аркуші формату А4, яку додають до ID-паспорта, українцям уже не потрібна.

Нагадаємо, що Кабмін зобов'язав "Дію" збирати та зберігати персональні дані учасників соцопитувань. За збереження результатів опитувань відповідатиме технічний адміністратор порталу "Дія".