Знает, чей Крым: в Верховной Раде появился робот-спикер Эндрю (видео)

Искусственный интеллект реагирует на голосовые и визуальные команды, а также умеет делать геополитические или экономические "прогнозы" для Украины.

В Верховной Раде Украины появился робот-спикер, который с радостью общается с гостями парламента. Об этом пишет издание "Вести".

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Робот-спикер по имени Эндрю реагирует на голосовые и визуальные команды, а также умеет жать руку, отвечает на вопрос, кому принадлежит Крым, и делает геополитические или экономические прогнозы.

[ + – ] В Верховной Раде появился робот-спикер по имени Эндрю

В частности, журналист на украинском языке поинтересовался, когда в Украине будут высокие зарплаты, а "сотрудник" Верховной Рады ответил, что существенное повышение окладов ожидается в 2025 году.

[ + – ] Робот-спикер Эндрю рассказал, когда в Украине будут высокие зарплаты

На вопрос "Чей Крым?", который задал корреспондент издания "Вести", робот ответил: "Наш".

[ + – ] Робот-спикер Эндрю рассказал, кому принадлежит Крым

Более того, Эндрю засомневался, что Владимир Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину. По словам журналиста, робот-спикер начал "тормозить", когда ему задали вопрос, будет ли Киев выполнять Минские соглашения в текущей редакции.

Ранее сообщалось, что Google создал искусственный интеллект, который может лишить работы программистов. По данным разработчиков, система AlphaCode, которая соревновалась с 5000 специалистов, может написать программу не хуже, чем конкурент среднего уровня.

В начале января американское издание The Washington Post сообщало о том, что искусственный интеллект научили предсказывать политические протесты. Передовой разработкой, по словам журналистов, активно пользуются в Пентагоне, ЦРУ и Госдепе США.