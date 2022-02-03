В Google создали ИИ, который может лишить работы программистов

Cистема AlphaCode соревновалась с 5000 людьми-программистами и показала лучший результат, чем половина из них.

Британская компания DeepMind (принадлежит корпорации Google) заявляет, что она создала систему искусственного интеллекта, которая пишет компьютерные программы не хуже, чем программист среднего уровня. Об этом сообщает в своей статье издание The Verge.

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DeepMind протестировала свою систему AlphaCode на 10 задачах, которые решали 5000 людей-программистов со всего мира на сайте Codeforces. AlphaCode работала самостоятельно, без вмешательства разработчиков. В результате программа вошла в число 54,3% лучших участников соревнований.

По мнению создателей, такой показатель означает, что AlphaCode "пишет компьютерные программы на конкурентном уровне".

Главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс говорит, что разработка программы все еще находится на ранней стадии, но ее результаты уже приближают создание искусственного интеллекта, который сможет автономно решать сложные задачи кодирования. Сейчас это доступно только людям.

"В долгосрочной перспективе нас воодушевляет потенциал AlphaCode для помощи программистам и не программистам в написании кода, повышении производительности или создании новых способов разработки программного обеспечения", — сказал Виньялс.

DeepMind отмечает, что текущий набор навыков Alpha Code можно применить пока только в области соревновательного программирования. Однако возможности системы, говорят разработчики, открывают дверь для создания инструментов, которые сделают программирование более доступным и однажды полностью автоматизированным.

В последние годы программисты во всем мире достигли значительного прогресса в разработке систем кодирования, но они были далеки от того, чтобы взять на себя работу людей.

По мнению экспертов, такие программы будут постепенно интегрироваться в работу программистов, помогая им в работе и обучаясь новым навыкам.

Как ранее сообщал Фокус, китайские ученые создали ИИ, который способен заботится о большом количестве зародышей животных внутри искусственной матки. По словам ученых, такая же технология позволит безопасно и контролируемо выращивать эмбрионы людей.

Напомним, Илон Маск заявил, что благодаря децентрализованному управлению роботами Tesla не допустит "восстания" искусственного интеллекта против людей.