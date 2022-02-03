У Google створили ШІ, який може позбавити роботи програмістів

Система AlphaCode змагалася з 5000 людьми-програмістами та показала кращий результат, ніж половина з них.

Британська компанія DeepMind (належить корпорації Google) заявляє, що вона створила систему штучного інтелекту, яка пише комп'ютерні програми не гірше, ніж програміст середнього рівня. Про це повідомляється в статті видання The Verge.

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DeepMind протестувала свою систему AlphaCode на 10-ти завданнях, які вирішували 5000 людей-програмістів із усього світу на сайті Codeforces. AlphaCode працювала самостійно, без втручання розробників. У результаті програма увійшла до числа 54,3% найкращих учасників змагань.

На думку авторів, такий показник означає, що AlphaCode "пише комп'ютерні програми на конкурентному рівні".

Головний науковий співробітник DeepMind Оріол Віньялс говорить, що розробка програми все ще перебуває на ранній стадії, але її результати вже наближають створення штучного інтелекту, який зможе самостійно вирішувати складні завдання кодування. Нині це доступно лише людям.

"У довгостроковій перспективі нас надихає потенціал AlphaCode для допомоги програмістам і не програмістам у написанні коду, підвищенні продуктивності або створенні нових способів розробки програмного забезпечення", — сказав Віньялс.

DeepMind зазначає, що поточний набір навичок Alpha Code можна застосувати поки що лише в області програмування змагань. Однак можливості системи, кажуть розробники, відчиняють двері для створення інструментів, які зроблять програмування доступнішим і повністю автоматизованим.

В останні роки програмісти в усьому світі досягли значного прогресу в розробці систем кодування, але вони були далекі від того, щоб взяти на себе роботу людей.

На думку експертів, такі програми поступово інтегруватимуться в роботу програмістів, допомагаючи їм у роботі та навчаючись нових навичок.

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