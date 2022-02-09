Знає, чий Крим: у Верховній Раді з'явився робот-спікер Ендрю (відео)

Штучний інтелект реагує на голосові та візуальні команди, а також уміє робити геополітичні чи економічні "прогнози" для України.

У Верховній Раді України з'явився робот-спікер, який радо спілкується з гостями парламенту. Про це пише видання "Вести".

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Робот-спікер на ім'я Ендрю реагує на голосові та візуальні команди, а також уміє тиснути руку, відповідає на запитання, кому належить Крим, та робить геополітичні чи економічні прогнози.

[ + – ] У Верховній Раді з'явився робот-спікер на ім'я Ендрю

Зокрема, журналіст українською мовою поцікавився, коли в Україні будуть високі зарплати, а "співробітник" Верховної Ради відповів, що суттєве підвищення окладів очікується у 2025 році.

[ + – ] Робот-спікер Ендрю розповів, коли в Україні будуть високі зарплати

На запитання "Чий Крим?", яке поставив кореспондент видання "Вести", робот відповів: "Наш".

[ + – ] Робот-спікер Ендрю розповів, кому належить Крим

Ба більше, Ендрю засумнівався, що Володимир Путін наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. За словами журналіста, робот-спікер почав "гальмувати", коли йому поставили питання, чи Київ виконуватиме Мінські угоди в поточній редакції.

Раніше повідомлялося, що Google створив штучний інтелект, який може позбавити роботи програмістів. За даними розробників, система AlphaCode, яка змагалася з 5000 спеціалістами, може написати програму не гірше, ніж конкурент середнього рівня.

На початку січня американське видання The Washington Post повідомляло про те, що штучний інтелект навчили передбачати політичні протести. Передовою розробкою, за словами журналістів, активно користуються в Пентагоні, ЦРУ та Держдепі США.