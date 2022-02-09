МИД Украины не признает справки о несудимости из "Дія". Пользователь пожаловался на новую услугу

В Представительстве МИД заявили: чтобы апостилировать документ, необходимо предоставлять его в бумажном виде и с мокрой печатью — электронная и даже распечатанная версии не годятся.

Фокус обратил внимание на пост украинца в соцсети Facebook, который на странице госсервиса "Дія" пожаловался на новую услугу выдачи справок о несудимости в "Дія". Молодой человек утверждал, что в представительстве МИД ему сообщили, что справка должна быть на бумаге и с мокрой печатью, а не электронная и не распечатанная самостоятельно. Журналисты издания пообщались с молодым человеком, пожелавшим остаться анонимным, и подтвердили опубликованную им информацию.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фокус связался с представительством МИД Украины, куда обращался пожаловавшийся гражданин. У представителя МИДа журналисты поинтересовались, примет ли ведомство справку об отсутствии судимости, выданную приложением "Дія".

"Если она будет нормальной формы с подписями и печатями — да. А если это будет непонятно что, то не знаю… мне нужно видеть. В той форме, в которой выдает справку "Дія", я не смогу апостилировать ее, скорее всего. Мне нужно, чтобы там была мокрая печать, и она была заверена", — объяснил чиновник.

С такой же проблемой столкнулся и молодой человек, которому нужно было предоставить справку о несудимости в госорганы другого государства. Он рассказал журналистам, что представительство Министерства иностранных дел Украины не приняло электронную справку из "Дія", при этом заказать документ на физическом носителе (на бумаге) в "Дія" возможности нет. В службе поддержки госсервиса молодому человеку сообщили: при надобности документ можно распечатать, однако в представительстве МИД категорически отказались апостилировать такую распечатку.

Для справки: апостиль — это международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Другими словами, без такого подтверждения органы иностранных государств не смогут принять справку.

Гражданин объяснил Фокусу, что часто нуждается в справках о несудимости и ранее заказывал их на портале электронных административных услуг МВД odk.mvs.gov.ua. По его словам, последние две недели сервис работает некорректно и зависает на последнем этапе оформления заявки, именно поэтому он решил воспользоваться новой услугой в "Дії" (на момент написания материала портал МВД работал — журналисту Фокуса удалось заказать справку, — ред.).

Как сообщил пользователь, поначалу ему вовсе не удалось сгенерировать справку — "Дія" выдавал ошибку. Служба поддержки порекомендовала перезапустить приложение, лишь после этого заявка была сформирована.

Молодой человек отметил, что при оформлении услуги нельзя выбрать формат документа: бумажный или электронный, а также нельзя выбрать сервисный центр МВД, где бумажную справку можно было бы получить на руки.

Фокус проверил эту информацию и выяснил, что при оформлении справки, приложение "Дія" предлагает указать контактные данные, однако опция получения бумажной справки отсутствует. Прислать документ сервис обязывается в течение 30 дней, но сразу же отправляет на электронную почту сообщение с подтверждением запроса.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, с 1 февраля 2017 года предоставление справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений осуществляется территориальными сервисными центрами МВД и Департаментом информатизации МВД. Физическое лицо возрастом от 14 лет имеет право заказать такой документ двумя способами: на сайте hsc.gov.ua или в сервисных центрах МВД. При оформлении онлайн можно отметить, в какой форме требуется документ, — в электронной или бумажной. В последнем случае справку можно забрать в сервисном центре, указанном в заявке.

Мстислав Баник, руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщил молодому человеку в личной переписке, что в ведомстве уже работают над внесением изменений в законодательство Украины, которые позволят подать на апостилирование справку о несудимости из "Дия".

Сообщали также, что "Дія" требует вводить ФИО на русском языке для получения справки о несудимости. Как объясняет сервис, многие документы начали вести еще во времена СССР.

Ранее писали, что Минцифры запустило новые услуги в "Дія" в рамках Diia Summit 2022. Помимо получения справки о несудимости, украинцам позволили передавать техпаспорта, автоматически регистрировать строительство, менять место регистрации, продлевать или приостанавливать денежную помощь ВПЛ, участвовать в опросах.

Фокус отправил запрос в Министерство иностранных дел Украины. Следите за нашими новостями.