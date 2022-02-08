Минцифры запустило новые услуги в "Дія": на кого они рассчитаны и как ими воспользоваться

Государственный сервис должен выдавать справки о несудимости, передавать техпаспорта, автоматически регистрировать строительство и многое другое.

Восьмого февраля Министерство цифровой информации запустило в сервисе "Дія" ряд новых государственных услуг. Презентация состоялась в рамках Diia Summit 2022, передает Фокус.

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С сегодняшнего дня в приложении или на портале "Дія" можно заказать справку о несудимости. Как отметил на саммите глава МВД Денис Монастырский, каждый год украинцы получают около миллиона таких документов. Справка о несудимости нужна для постановки на учет в военкомате или для трудоустройства.

Минцифры также внедрило шеринг (передачу) техпаспорта, благодаря этой функции документ, необходимый для управления автомобилем, можно отправить через приложение близкому человеку, который пользуется транспортным средством. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для отправки заявки нужно сделать несколько кликов, а на обработку запроса уходит до 10 минут.

Появилась услуга автоматической регистрации строительства в "Діє". Раньше рассмотрение заявки занимало до 10-ти рабочих дней, теперь же она быстро обрабатывается системой, а заказчик зразу получает результат.

В "Дії" запустили продление и/или приостановку денежной помощи внутренне перемешенным лицам. Услугу можно оформить в несколько кликов и за считанные минуты получить на портале вместо того, чтобы лично ходить к чиновникам с ворохом бумаг.

Минцифры также запустило услугу по смене места регистрации в "Дії", которую тестировали в Украине с декабря прошлого года. Теперь любой желающий гражданин может указать в государственном сервисе адрес фактического проживания и получить подтверждение от владельца жилья.

Писали также, что в "Дії" появилась функция проведения опросов. Президент Владимир Зеленский презентовал ее на саммите и задал вопросы, ответить на них сейчас можно в мобильном приложении. Глава государства поинтересовался у сограждан, какую услугу они считают самой полезной а также предложил выбрать название для государственной программы по выдаче смартфонов пожилым людям.

Cегодня также официально запустили проект "Дія.Сity" для украинских айтишников. Представители Минцифры рассказали, что ждет IT-специалистов с новой системой.

"Законопроекты, которые мы принимаем, помогут построить не только удобное, но и защищенное государство. Это наш приоритет со дня основания министерства. Для усиления кибербезопасности в стране в ближайшее время реализуем ряд инициатив. В частности, легализуем багбаунти и pen-тесты", — резюмировали в ведомстве.