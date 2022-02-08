Мінцифри запустило нові послуги в "Дія": на кого вони розраховані і як ними скористатися

Державний сервіс повинен видавати довідки про несудимість, передавати техпаспорти, автоматично реєструвати будівництво та багато іншого.

8 лютого Міністерство цифрової інформації запустило в сервісі "Дія" низку нових державних послуг. Презентували в рамках Diia Summit 2022, передає Фокус.

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Віднині в додатку або на порталі "Дія" можна замовити довідку про несудимість. Як зазначив на саміті глава МВС Денис Монастирський, щороку українці одержують близько мільйона таких документів. Довідка про несудимість потрібна, щоб взяти на облік у військкомат або для працевлаштування.

Мінцифри також запровадило шеринг (передачу) техпаспорта, завдяки цій функції документ, необхідний для керування автомобілем, можна надіслати через програму близькій людині, яка користується транспортним засобом. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щоб надіслати заявку, потрібно кілька разів клікнути й до 10 хвилин, щоб обробити запит.

З'явилася послуга автоматичної реєстрації будівництва в "Дія". Раніше розгляд заявки займав до 10-ти робочих днів, тепер же система швидко її обробляє, а замовник відразу отримує результат.

У "Дія" запустили продовження та/або призупинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Послугу можна формити кількома кліками, й за лічені хвилини отримати на порталі замість того, щоб самому ходити до чиновників з купою паперів.

Мінцифри також запустило послугу для зміни місця реєстрації в "Дія", яку тестували в Україні з грудня минулого року. Тепер будь-який охочий громадянин може вказати в державному сервісі адресу фактичного проживання та отримати підтвердження від власника житла.

Писали також, що в "Дія" з'явилася функція, щоб проводити опитування. Президент Володимир Зеленський презентував її на саміті та поставив запитання, відповісти на них зараз можна в мобільному додатку. Глава держави поцікавився в співгромадян, яку послугу вони вважають найкориснішою, а також запропонував обрати назву для державної програми для видачі смартфонів людям похилого віку.

Сьогодні також офіційно запустили проєкт "Дія.Сity" для українських айтішників. Представники Мінцифри розповіли, що чекає IT-фахівців із новою системою.

"Законопроєкти, які ми приймаємо, допоможуть побудувати не лише зручну, а й захищену державу. Це наш пріоритет з дня заснування міністерства. Для посилення кібербезпеки в країні найближчим часом реалізуємо низку ініціатив. Зокрема, легалізуємо багбаунті та pen-тести", — підсумувало відомство.