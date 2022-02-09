МЗС України не визнає довідку про несудимість із "Дія". Користувач поскаржився на нову послугу

У Представництві МЗС заявили: щоб апостилювати документ, необхідно надавати його в паперовому вигляді та з мокрим друком — електронна і навіть видрукована версії не годяться.

Фокус звернув увагу на пост українця в соцмережі Facebook, який на сторінці держсервісу "Дія" поскаржився на нову послугу видачі довідок про несудимість у "Дія". Молодий чоловік стверджував, що в представництві МЗС йому повідомили, що довідка має бути на папері та з мокрим друком, а не електронною і не видрукованою самостійно. Журналісти видання поспілкувалися з молодим чоловіком, який побажав залишитися анонімним, та підтвердили опубліковану ним інформацію.

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Фокус зв'язався з представництвом МЗС України, куди звертався громадянин, який поскаржився. У представника МЗС журналісти поцікавилися, чи відомство прийме довідку про відсутність судимості, яку видав додаток "Дія".

"Якщо вона буде нормальної форми з підписами та печатками — так. А якщо це буде незрозуміло що, то не знаю... мені потрібно бачити. У тій формі, в якій видає довідку "Дія", я не зможу апостилювати її, найімовірніше. Мені потрібно, щоб там був мокрий друк, і його завірили", — пояснив чиновник.

З такою ж проблемою зіткнувся і молодик, якому треба було надати довідку про несудимість до держорганів іншої держави. Він розповів журналістам, що представництво Міністерства закордонних справ України не прийняло електронної довідки з "Дія", водночас замовити документ на фізичному носії (на папері) в "Дія" немає можливості. В службі підтримки держсервісу молодій людині повідомили: за потреби документ можна видрукувати, однак у представництві МЗС категорично відмовилися апостилювати такий видрук.

Довідково: апостиль — це міжнародна стандартизована форма заповнення відомостей про законність документа для пред'явлення на території країн, які визнають таку форму легалізації. Іншими словами, без такого підтвердження органи іноземних держав не матимуть змоги прийняти довідку.

Громадянин пояснив Фокусу, що часто потребує довідок про несудимість і раніше замовляв їх на порталі електронних адміністративних послуг МВС odk.mvs.gov.ua. За його словами, останні два тижні сервіс працює некоректно та зависає на останньому етапі оформлення заявки, саме тому він вирішив скористатися новою послугою у "Дії" (на момент написання матеріалу портал МВС працював — журналісту Фокусу вдалося замовити довідку, — ред.).

Як повідомив користувач, спочатку йому не вдалося згенерувати довідку — "Дія" видавав помилку. Служба підтримки порекомендувала перезапустити програму, лише після цього заявку сформували.

Молодий чоловік зазначив, що оформлюючи послугу, не можна обрати формат документа: паперовий чи електронний, а також не можна обрати сервісний центр МВС, де паперову довідку можна було б отримати на руки.

Фокус перевірив цю інформацію та з'ясував, що оформолюючи довідку, додаток "Дія" пропонує вказати контактні дані, однак опція отримання паперової довідки відсутня. Надіслати документ сервіс зобов'язується протягом 30 днів, але відразу надсилає на електронну пошту повідомлення з підтвердженням запиту.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, з 1 лютого 2017 року довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень надають територіальні сервісні центри МВС та Департамент інформатизації МВС. Фізична особа віком від 14 років має право замовити такий документ двома способами: на сайті hsc.gov.ua або в сервісних центрах МВС. Оформлюючи онлайн, можна зазначити, в якій формі потрібен документ, — в електронній чи паперовій. Якщо паперовий, то довідку можна забрати в сервісному центрі, зазначеному в заявці.

Мстислав Банік, керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України, повідомив молодій людині в особистому листуванні, що у відомстві вже працюють над внесенням змін до законодавства України, які дозволять подати на апостилювання довідку про несудимість із "Дія".

Повідомляли також, що "Дія" вимагає вводити ПІБ російською мовою для отримання довідки про несудимість. Як пояснює сервіс, багато документів почали вести ще за часів СРСР.

Раніше писали, що Мінцифри запустило нові послуги в Дія в рамках Diia Summit 2022. Крім отримання довідки про несудимість, українцям дозволили передавати техпаспорти, автоматично реєструвати будівництво, міняти місце реєстрації, продовжувати чи зупиняти грошову допомогу ВПО, брати участь в опитуваннях.

Фокус надіслав запит до Міністерства закордонних справ України. Слідкуйте за нашими новинами.