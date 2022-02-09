Зеленский ответил на петицию с призывом открыть офисы Google и Facebook в Украине

Украинский лидер считает, что модерация интернет-гигантов из Киева поможет усилить безопасность информационной сферы и бороться с гибридными угрозами из РФ.

Владимир Зеленский ответил на петицию, что украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, а напрямую в Украине. Ранее инициатива набрала более 25 тысяч подписей. Президент заявил, что подал прошение к премьер-министру с предложением усилить работу над открытием офисов крупных интернет-компаний в Киеве. Также, по его словам, во время поездки в Америку в 2021 году у него состоялась встреча с руководителями Google и Apple. Во время мероприятия были выдвинуты предложения по расширению компаний в Украине. Ответ был опубликован на сайте главы государства.

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Кроме того, во время видеоконференции с операционным директором Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Facebook Ником Клеггом предложено рассмотреть возможность открытия офиса в Украине. Президент сообщил, что в связи с тем, что c октября прошлого года Facebook и Instagram принадлежат компании Meta Platforms, он планирует официально возобновить эти обращения.

Владимир Зеленский считает, что размещение крупных интернет компаний в Украине является важнейшим направлением в усилении защиты национальной безопасности в информационной сфере, а также в борьбе с гибридными угрозами России. По его словам, в ходе международных встреч, были выдвинуты предложения в расширении технологических гигантов в Украине, а также продвижения украиноязычного контента на платформах.

"В ходе этих мероприятий были высказаны предложения по расширению присутствия упомянутых компаний в Украине, отмечена необходимость реализации совместных проектов в поддержку продвижения украиноязычного контента в указанном информационном сегменте и необходимость налаживания эффективного противодействия дезинформации", — сказано в ответе президента.

Ранее YouTube удалил каналы "Першого незалежного" и "Ukrlive", которые попали под санкции РНБО. При попытке перейти на канал сообщается, что канал заблокирован за нарушения правил сообщества YouTube. После блокировки и удаления появились новые аккаунты подсанкционных каналов.

Кроме того, видео-хостинг заблокировал каналы ОРДЛО. Под блокировку попали каналы министерства информации "ДНР", народной милиции "ДНР", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и Луганского информационного центра. Причиной удаления названы также нарушения правил сообщества.