Зеленський відповів на петицію із закликом відкрити офіси Google та Facebook в Україні

Український лідер вважає, що модерація інтернет-гігантів із Києва допоможе посилити безпеку інформаційної сфери та боротися з гібридними загрозами з РФ.

Володимир Зеленський відповів на петицію, що український сегмент YouTube, Facebook, Google має модеруватися не з Росії, а безпосередньо в Україні. Раніше ініціатива набрала понад 25 тисяч підписів. Президент заявив, що подав прохання до прем'єр-міністра із пропозицією посилити роботу над відкриттям офісів великих інтернет-компаній у Києві. Також, за його словами, під час поїздки до Америки у 2021 році він зустрівся із керівниками Google та Apple. Під час заходу висунули пропозиції щодо розширення компаній в Україні. Відповідь опублікували на сайті глави держави.

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Крім того, під час відеоконференції з операційною директоркою Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії Facebook Ніком Клеггом запропонували розглянути можливість відкрити офіс в Україні. Президент повідомив, через те, що з жовтня минулого року Facebook та Instagram належать компанії Meta Platforms, він планує офіційно поновити ці звернення.

Володимир Зеленський вважає, що розміщення великих інтернет-компаній в Україні є найважливішим напрямком для посилення захисту національної безпеки в інформаційній сфері, а також у боротьбі з гібридними загрозами Росії. За його словами, на міжнародних зустрічах висунули пропозиції щодо розширення технологічних гігантів в Україні, а також просування україномовного контенту на платформах.

"На цих заходах висловили пропозиції щодо розширення присутності згаданих компаній в Україні, наголосили на необхідності реалізації спільних проєктів на підтримку просування україномовного контенту в зазначеному інформаційному сегменті та необхідності налагодження ефективної протидії дезінформації", — відповів президент.

Раніше YouTube видалив канали "Першого незалежного" та "Ukrlive", які потрапили під санкції РНБО. Якщо перейти на канал, то повідомляють, що канал заблокували через порушення правил спільноти YouTube. Після блокування та видалення з'явилися нові облікові записи підсанкційних каналів.

Крім того, відеохостинг заблокував канали ОРДЛО. Під блокування потрапили канали міністерства інформації "ДНР", народної поліції "ДНР", Державної телерадіокомпанії "ЛНР" та Луганського інформаційного центру. Причиною видалення назвали також порушення правил спільноти.