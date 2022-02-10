Заплатила за учебу дочери: хакеры вернули женщине доступ к ее кошельку с биткоинами (фото)

Ронда Камперт купила 6 биткоинов в 2013 за 80 долларов. Когда цена резко выросла, она захотела снять деньги, но потеряла доступ к счету.

"Этичные хакеры" Крис и Чарли Бруксы (отец и сын) помогли американке Ронде Камперт вернуть давно утраченный доступ к ее электронному кошельку с биткоинами на сумму в десятки тысяч долларов и заплатить за обучение дочери в колледже. Об этом сообщает BBC.

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Как рассказала журналистам женщина, она купила 6 биткоинов еще в 2013 году за 80 долларов. Сейчас 6 биткоинов стоят около $270 тыс.

Через год она потратила часть "монет", а затем забыла о своем крипто-кошельке.

Но когда в конце 2017 года она увидела, что стоимость биткоина выросла почти до $20 тысяч, она захотела обналичить свой счет, но не смогла, так как Ронда не нашла полный номер своего электронного кошелька.

"Тогда я поняла, что в моей распечатке пропущено несколько цифр в конце идентификатора моего кошелька. У меня был лист бумаги с моим паролем, но я понятия не имела, какой у меня идентификатор кошелька. Это было ужасно. Я пробовала все в течение нескольких месяцев, но это было безнадежно. Так что я сдалась", — рассказала она.

Несколько лет женщина не предпринимала попыток возобновить доступ к свалившемуся на нее богатству. Но когда в 2021 году стоимость одного биткоина достигла $50 тыс., она решила вновь действовать.

В Интернете она узнала, что существуют так называемые "этичные хакеры", которые за определенную плату восстанавливают потерянный доступ к крипто-кошелькам.

Так она наткнулась на отца и сына Криса и Чарли Бруксов, которые согласились ей помочь за гонорар в 20% от содержания ее кошелька. Ронда рассказала им всю информацию о своем счете, которую только могла вспомнить.

В итоге хакерам удалось взломать кошелек Ронды, где они нашли 3,5 биткоина стоимостью $175 тыс.

[ + – ] "Этичные хакеры" Крис и Чарли Бруксы. Фото: BBC

После этого Ронда отдала $10 тыс. своей дочери Меган для оплаты учебы в колледже.

Остальные биткоины американка продолжает хранить, правда уже на аппаратном кошельке (похожий на USB-накопитель). ПИН-код к этому кошельку она строго хранит в своей памяти.

Ронда надеется, что оставшиеся биткоины еще вырастут в цене. Эти деньги женщина будет использовать как свой "пенсионный фонд".

Стоит отметить, что согласно оценкам экспертов доступ примерно к 23% всех биткоинов (3,7 миллиона) был потерян их владельцами.

В такой ситуации они вынуждены либо вспоминать пароли к счетам и номера кошельков, либо обращаться за помощью к хакерам.

По оценкам Криса и Чарли Бруксов, специалисты, которые работают на рынке возврата доступа к крипто-кошелькам, могут вернуть только около 2,5% от всех потерянных биткоинов на сумму около 3,9 млрд долларов.

Как ранее сообщал Фокус, в США задержали супружескую пару россиянина и американки за отмывание криптовалюты на сумму $4,5 млрд после взлома биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъяли биткоинов на рекордную сумму $3,6 млрд.

Напомним, британские физики подсчитали, что квантовые компьютеры уже через десять лет смогут взломать систему биткоина. Если это произойдет, то криптовалюта будет скомпрометирована и исчезнет.