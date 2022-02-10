Заплатила за навчання дочці: хакери повернули жінці доступ до її гаманця з біткоїнами (фото)

Ронда Камперт придбала 6 біткоїнів у 2013 за 80 доларів. Коли ціна різко зросла, вона захотіла зняти гроші, але втратила доступ до рахунку.

"Етичні хакери" Кріс і Чарлі Брукси (батько і син) допомогли американці Ронді Камперт повернути давно втрачений доступ до її електронного гаманця з біткоїнами на суму в десятки тисяч доларів і заплатити за навчання дочки в коледжі. Про це повідомляє ВВС.

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Як розповіла журналістам жінка, вона придбала 6 біткоїнів ще у 2013 році за 80 доларів. Наразі 6 біткоїнів коштують близько $270 тис.

Через рік вона витратила частину "монет", а потім забула про свій криптогаманець.

Але коли наприкінці 2017 року вона побачила, що вартість біткоїну зросла майже до $20 тисяч, вона захотіла перевести в готівку свій рахунок, але не змогла, оскільки Ронда не знайшла повний номер свого електронного гаманця.

"Тоді я зрозуміла, що в моїй роздруківці пропущено кілька цифр наприкінці ідентифікатора мого гаманця. У мене був аркуш паперу з моїм паролем, але я гадки не мала, який у мене ідентифікатор гаманця. Це було жахливо. Я пробувала все протягом декількох місяців, але це було безнадійно. Тож я здалася", — розповіла вона.

Кілька років жінка не робила спроб відновити доступ до багатства, що звалилося на неї. Але коли 2021 року вартість одного біткоїну досягла $50 тис., вона вирішила знову діяти.

В інтернеті вона дізналася, що існують так звані етичні хакери, які за певну плату відновлюють втрачений доступ до криптогаманців.

Так вона натрапила на батька та сина Кріса та Чарлі Бруксів, які погодилися їй допомогти за гонорар у 20% від утримання її гаманця. Ронда розповіла їм всю інформацію про свій рахунок, яку могла тільки згадати.

У результаті хакерам вдалося зламати гаманець Ронди, де вони знайшли 3,5 біткоїни вартістю $175 тис.

[ + – ] "Етичні хакери" Кріс та Чарлі Брукси. Фото: BBC

Після цього Ронда віддала $10 тис. своїй дочці Меган на оплату навчання в коледжі.

Інші біткоїни американка продовжує зберігати, правда вже на апаратному гаманці (схожий на USB-накопичувач). ПІН-код до цього гаманця вона суворо зберігає у своїй пам'яті.

Ронда сподівається, що біткоїни, що залишилися, ще зростуть у ціні. Ці гроші жінка використає як свій "пенсійний фонд".

Варто зазначити, що, згідно з оцінками експертів, доступ приблизно до 23% усіх біткоїнів (3,7 мільйони) був втрачений їхніми власниками.

У такій ситуації вони змушені або згадувати паролі до рахунків та номери гаманців, або звертатися по допомогу до хакерів.

За оцінками Кріса та Чарлі Бруксів, фахівці, які працюють на ринку повернення доступу до криптогаманців, можуть повернути лише близько 2,5% від усіх втрачених біткоїнів на суму близько 3,9 млрд доларів.

Як раніше повідомляв Фокус, у США затримали подружню пару росіянина та американки за відмивання криптовалюти на суму $4,5 млрд після зламування біржі Bitfinex у 2016 році. У них вилучили біткоїнів на рекордну суму $3,6 млрд.

Нагадаємо, британські фізики підрахували, що квантові комп'ютери вже за десять років зможуть зламати систему біткоїну. Якщо це станеться, то криптовалюта буде скомпрометована та зникне.