Трейдер вывел мемной криптовалюты Shibnobi на $3 млн и разорил инвесторов

Торговые операции указывают на то, что новоиспеченный миллионер может быть одним из разработчиков проекта.

Неизвестному трейдеру удалось заработать и вывести $3 млн в мемной криптовалюте Shibnobi, стоимость которой резко обвалилась. Детали сообщает портал Overclockers.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Анонимный пользователь около трех месяцев назад создал токен Shibnobi (SHINJA) и пообещал запустить на своей платформе обмен популярных криптовалют с низкими комиссиями, таких как Polygon, Binance Smart Chain и Ethereum. Проект привлек немало инвесторов, которые решили вложить деньги в потенциально прибыльный актив.

Overclockers выяснил, что 12 февраля трейдер полностью продал свои монеты, стоимость которых составила $3,2 млн, а затем вывел средства, купив 1107 монет ETH. Вскоре стоимость Shibnobi обвалилась на 50%. Эксперты отмечают, что массовые продажи токенов инвесторами способны уничтожить криптовалюту в ближайшие дни.

Как показывает сервис Coinmarketcap, в настоящее время цена криптовалюты постепенно ползет вверх, однако пока не восстановилась. Тем временем, разработчики в Twitter обещают запустить вместе с компанией GateIO сервис по обмену еще одной популярной криптовалюты, название которой держат в секрете.

[ + – ] График падения Shibnobi (SHINJA) Фото: Скриншот

По информации криптоаналитика Дмитрия Фомина, один из трейдеров в самом начале купил SHINJA примерно на $7 тыс., получил токены от эмитента этой криптовалюты. Такой ход указывает на то, что пользователь может быть одним из разработчиков Shibnobi.

"Или один из разработчиков вышел из проекта и избавился от доли. Сам проект обналичил монеты? Ситуация выглядит странной из-за молчания команды Shibnobi. Никто из ее представителей не прокомментировал внезапный обвал", — подчеркнул Дмитрий Фомин.

Ранее писали, как журналисты разоблачили криптовалютного миллионера Ханада Хасана. Издание BBC подготовило ролик о разработчике, однако удалило видео после сообщений о возможном мошенничестве.

Недавно хакер показал, как можно сгенерировать большое количество токенов Ethereum. Он указал разработчикам на критическую уязвимость и получил за это $2 млн.