Трейдер вивів мемну криптовалюту Shibnobi на $3 млн і розорив інвесторів

Торгові операції вказують на те, що новий мільйонер може бути одним із розробників проєкту.

Невідомому трейдеру вдалося заробити та вивести $3 млн у мемній криптовалюті Shibnobi, вартість якої різко обвалилася. Деталі повідомляє портал Overclockers.

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Анонімний користувач майже три місяці тому створив токен Shibnobi (SHINJA) та пообіцяв запустити на своїй платформі обмін популярних криптовалют із низькими комісіями, таких як Polygon, Binance Smart Chain та Ethereum. Проєкт залучив чимало інвесторів, які вирішили вкласти гроші в потенційно прибутковий актив.

Overclockers з'ясував, що 12 лютого трейдер повністю продав свої монети, вартість яких становила $3,2 млн, а потім вивів кошти, купивши 1 107 монет ETH. Невдовзі вартість Shibnobi впала на 50%. Експерти зазначають, що масові продажі токенів інвесторами здатні знищити криптовалюту найближчими днями.

Як показує сервіс Coinmarketcap, нині ціна криптовалюти поступово повзе вгору, проте поки що не відновилася. Тим часом, розробники у Twitter обіцяють запустити разом із компанією GateIO сервіс з обміну ще однієї популярної криптовалюти, назву якої тримають у секреті.

[ + – ] Графік падіння Shibnobi (SHINJA) Фото: Скриншот

За інформацією криптоаналітика Дмитра Фоміна, один із трейдерів на самому початку купив SHINJA приблизно на $7 тис., отримав токени від емітента цієї криптовалюти. Такий хід вказує на те, що користувач може бути одним із розробників Shibnobi.

"Або один із розробників вийшов із проєкту й позбувся частки. Сам проєкт перевів у готівку монети? Ситуація виглядає дивною через мовчання команди Shibnobi. Ніхто з її представників не прокоментував раптовий обвал", — підкреслив Дмитро Фомін.

Раніше писали, як журналісти викрили криптовалютного мільйонера Ханада Хасана. Видання BBC підготувало ролик про розробника, проте видалило відео після повідомлень про можливе шахрайство.

Нещодавно хакер показав, як можна згенерувати велику кількість Ethereum токенів. Він вказав розробникам на критичну уразливість та отримав за це $2 млн.