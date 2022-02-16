"Россия продолжает киберунижать": в Сеть слили базу данных страховщиков МТСБУ

Некоторые украинцы нашли информацию о себе или о своих знакомых, что доказывает подлинность "слива", утверждает эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович.

В результате кибератаки в ночь с 13 на 14 января хакеры украли данные из базы Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович.

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МТСБУ является объединением страховиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. В даркнете опубликовали архив с SQL-файлами, содержащими данные о страховщиках и транспорте, в том числе марки, технические характеристики и номера автомобилей. В файлах регулярно повторяется дата: "2022-01-14 04:45:00".

"Россия продолжает киберунижать. База МТСБУ (автострахование) тоже украдена в результате атаки "14 января". Это не просто утечка, это натуральная диверсия — продолжение необъявленной войны против нашей страны", — отметил Андрей Баранович.

[ + – ] Скриншот данных МТСБУ, опубликованных в даркнете Фото: Facebook

В комментарии Фокусу эксперт рассказал, что несколько человек нашли в этой базе информацию о себе или своих знакомых. Он призвал государственные власти не замалчивать проблему, ведь кибератака уже нанесла ущерб стране.

"Я в общем-то после предыдущих сливов уже не сомневался в подлинности данных, но добрые люди проверили — данные настоящие", — подчеркнул Андрей Баранович в комментариях под постом.

Редакторы Фокуса получили доступ к части слитой базы данных, предназначенной для ознакомления. Объем "пробника" составляет 9 МБ, а сама база "весит" 3 ТБ. Так как объем предоставленных данных невелик, редакторам не удалось найти в "сливе" собственные данные или данные своих знакомых. Сами файлы Фокус публиковать не будет, чтобы не нарушать закон о защите персональных данных, однако разместит скриншот архива слитых файлов.

[ + – ] Слитая база данных МТСБУ - архив

В ночь с 13 на 14 февраля хакеры взломали украинские правительственные сайты и разместили на страницах угрозы в адрес украинцев на трех языках. Они заявили, что разместили в открытом доступе все личные данные граждан.

Позднее появилась информация, что хакеры "слили" корпоративную почту Министерства развития общин и территорий. Анонимный пользователь выставил данные на форуме RaidForums.

12 февраля стало известно о "сливе" данных МВД, якобы украденных в результате взлома 14 января. В одном из файлов находится медицинская информация о сотрудниках правоохранительных органов, в том числе результаты анализов, проведенных в 2019-2021 годах.