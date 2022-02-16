"Росія продовжує кіберпринижувати: в Мережу злили базу даних страховиків МТСБУ

Деякі українці знайшли інформацію про себе або своїх знайомих, що доводить справжність "зливу", стверджує експерт із кібербезпеки Андрій Баранович.

У результаті кібератаки в ніч із 13 на 14 січня хакери вкрали дані з бази Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив експерт із кібербезпеки Андрій Баранович.

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МТСБУ є об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правої відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. У даркнеті опублікували архів із SQL-файлами, що містять дані про страховиків та транспорт, зокрема марки, технічні характеристики та номери автомобілів. У файлах регулярно повторюється дата: "2022-01-14 4:45:00".

"Росія продовжує кіберзпринижувати. Базу МТСБУ (автострахування) теж вкрали внаслідок атаки "14 січня". Це не просто витік, це відверта диверсія — продовження неоголошеної війни проти нашої країни", — зазначив Андрій Баранович.

[ + – ] Скриншот даних МТСБУ, опублікованих у даркнеті Фото: Facebook

У коментарі Фокусу експерт розповів, що кілька людей знайшли в цій базі інформацію про себе чи своїх знайомих. Він закликав державну владу не замовчувати проблему, адже кібератака вже завдала шкоди країні.

"Я загалом після попередніх зливів вже не сумнівався в справжності даних, але добрі люди перевірили — дані справжні", — підкреслив Андрій Баранович у коментарях під постом.

Редактори Фокусу отримали доступ до частини злитої бази даних, призначеної для ознайомлення. Об'єм "пробника" становить 9 МБ, а сама база "важить" 3 ТБ. Оскільки обсяг наданих даних невеликий, редакторам не вдалося знайти в "зливі" власні дані або дані своїх знайомих. Самі файли Фокус публікувати не буде, щоб не порушувати закон про захист персональних даних, але розмістимо скриншот архіву злитих файлів.

[ + – ] МТСБУ — архів

У ніч із 13 на 14 лютого хакери зламали українські урядові сайти та розмістили на сторінках погрози на адресу українців трьома мовами. Вони заявили, що розмістили у відкритому доступі всі особисті дані громадян.

Пізніше з'явилася інформація, що хакери "злили" корпоративну пошту Міністерства розвитку громад та територій. Анонімний користувач виставив дані на форумі RaidForums.

12 лютого стало відомо про "злив" даних МВС, нібито вкрадених внаслідок злому 14 січня. В одному з файлів міститься медична інформація про співробітників правоохоронних органів, зокрема результати аналізів, проведених у 2019-2021 роках.