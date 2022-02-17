Конкуренты биткоина: 5 популярных альткоинов, которые нравятся крупным инвесторам

Terra, Tezos, Cosmos, Solana и XRP привлекли больше всего денег среди "молодых" криптовалют, однако Bitcoin и Ethereum пока им не уступают.

На прошлой неделе крупные инвесторы вложили $75 млн в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В своем исследовании инвестиционная компания CoinShares определила альткоины, которые удостоились наибольшего внимания.

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В последнее время институциональные инвесторы, юридические лица, хранящие денежные средства и вкладывающие их в различные активы, охотно вливали деньги в относительно молодые альткоины: Terra (LUNA) — $2,2 млн, Tezos (XTZ) — $0,9 млн, Cosmos (ATOM) — $0,6 млн. Инвестиционные инструменты Solana и Ripple получили приток в размере $3,1 млн и $2 млн соответственно.

Стоимость упомянутых альткоинов на момент написания материала по данным Coinmarketcap составила:

Terra (LUNA) — $55,94

Tezos (XTZ) — $3,93

Cosmos (ATOM) — $30,12

Solana (SOL) — $99,21

Ripple (XRP) — $0,8173

[ + – ] Статистика инвестиций в криптовалюты Фото: CoinShares

Аналитики обратили внимание на региональные различия в инвестициях: $5,5 млн у американских и $80,7 млн притока у европейских инвестиционных продуктов.

Но интерес к главным криптовалютам тоже остается на высоком уровне. Биткоин за прошедшую неделю получил приток в размере $25 млн (cамый большой за 4 недели), при этом различия по регионам сконцентрированы именно на нем. Его стоимость сейчас составляет $43,4 тыс. — за последние 7 дней она снизилась на $1,62.

Ethereum прервал 9-недельный период оттока и вышел в плюс на $21 млн. Сейчас вторая по капитализации криптовалюта оценивается в $3 тыс., и за последнюю неделю цена упала на $4.

Ранее писали, что 15 февраля цены на Bitcoin и Ethereum подскочили на фоне угрозы вторжения РФ в Украину по мнению эксперта Эдула Пателя из инвестиционной компании Mudrex.

Недавно эксперты назвали альткоин, который может стать конкурентом Ethereum. Криптовалюта Polygon (MATIC) получила инвестиции в размере $450 млн.