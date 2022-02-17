Конкуренти біткоїна: 5 популярних альткоїнів, які подобаються великим інвесторам
Terra, Tezos, Cosmos, Solana та XRP залучили найбільше грошей серед "молодих" криптовалют, проте Bitcoin і Ethereum поки що їм не поступаються.
Минулого тижня великі інвестори вклали $75 млн у криптовалюти та пов'язані з ними інструменти. У своєму дослідженні інвестиційна компанія CoinShares визначила альткоїни, які отримали найбільшу увагу.
Останнім часом інституційні інвестори, юридичні особи, які зберігають кошти та вкладають їх у різні активи, охоче вливали гроші у відносно молоді альткоїни: Terra (LUNA) – $2,2 млн, Tezos (XTZ) – $0,9 млн, Cosmos (ATOM ) — $0,6 млн. Інвестиційні інструменти Solana та Ripple отримали притік у розмірі $3,1 млн і $2 млн відповідно.
Вартість згаданих альткоїнів на момент написання матеріалу за даними Coinmarketcap склала:
- Terra (LUNA) — $55,94
- Tezos (XTZ) — $3,93
- Cosmos (ATOM) — $30,12
- Solana (SOL) — $99,21
- Ripple (XRP) — $0,8173
Аналітики звернули увагу на регіональні відмінності в інвестиціях: $5,5 млн у американських та $80,7 млн припливу в європейських інвестиційних продуктів.
Але інтерес до головних криптовалют теж залишається на високому рівні. Біткоїн за минулий тиждень отримав притік у розмірі $25 млн (найбільший за 4 тижні), при цьому відмінності в регіонах сконцентровані саме на ньому. Його вартість зараз становить $43,4 тис. — за останні 7 днів вона зменшилася на $1,62.
Ethereum перервав 9-тижневий період відтоку та вийшов у плюс на $21 млн. Зараз друга капіталізація криптовалюти оцінюється в $3 тис., і за останній тиждень ціна впала на $4.
Раніше писали, що 15 лютого ціни на Bitcoin і Ethereum підскочили на тлі загрози вторгнення РФ в Україну, на думку експерта Едула Пателя з інвестиційної компанії Mudrex.
Нещодавно експерти назвали альткоїн, який може стати конкурентом Ethereum. Криптовалюта Polygon (MATIC) отримала інвестиції в розмірі $450 млн.