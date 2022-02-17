Конкуренти біткоїна: 5 популярних альткоїнів, які подобаються великим інвесторам

Terra, Tezos, Cosmos, Solana та XRP залучили найбільше грошей серед "молодих" криптовалют, проте Bitcoin і Ethereum поки що їм не поступаються.

Минулого тижня великі інвестори вклали $75 млн у криптовалюти та пов'язані з ними інструменти. У своєму дослідженні інвестиційна компанія CoinShares визначила альткоїни, які отримали найбільшу увагу.

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Останнім часом інституційні інвестори, юридичні особи, які зберігають кошти та вкладають їх у різні активи, охоче вливали гроші у відносно молоді альткоїни: Terra (LUNA) – $2,2 млн, Tezos (XTZ) – $0,9 млн, Cosmos (ATOM ) — $0,6 млн. Інвестиційні інструменти Solana та Ripple отримали притік у розмірі $3,1 млн і $2 млн відповідно.

Вартість згаданих альткоїнів на момент написання матеріалу за даними Coinmarketcap склала:

Terra (LUNA) — $55,94

Tezos (XTZ) — $3,93

Cosmos (ATOM) — $30,12

Solana (SOL) — $99,21

Ripple (XRP) — $0,8173

[ + – ] Статистика інвестицій у криптовалюти Фото: CoinShares

Аналітики звернули увагу на регіональні відмінності в інвестиціях: $5,5 млн у американських та $80,7 млн припливу в європейських інвестиційних продуктів.

Але інтерес до головних криптовалют теж залишається на високому рівні. Біткоїн за минулий тиждень отримав притік у розмірі $25 млн (найбільший за 4 тижні), при цьому відмінності в регіонах сконцентровані саме на ньому. Його вартість зараз становить $43,4 тис. — за останні 7 днів вона зменшилася на $1,62.

Ethereum перервав 9-тижневий період відтоку та вийшов у плюс на $21 млн. Зараз друга капіталізація криптовалюти оцінюється в $3 тис., і за останній тиждень ціна впала на $4.

Раніше писали, що 15 лютого ціни на Bitcoin і Ethereum підскочили на тлі загрози вторгнення РФ в Україну, на думку експерта Едула Пателя з інвестиційної компанії Mudrex.

Нещодавно експерти назвали альткоїн, який може стати конкурентом Ethereum. Криптовалюта Polygon (MATIC) отримала інвестиції в розмірі $450 млн.