Не майнингом единым: топ-3 альтернативных способа заработка на криптовалютах

Пользователи могут пассивно зарабатывать на своих криптокошельках, сдавать криптовалюту в аренду или сами создавать токены.

Современные блокчейн-технологии предлагают не только майнинг и торговлю криптовалютой, но и другие способы заработка. О самых перспективных из них рассказало издание "РБК".

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Создание мастерноды

В некоторых блокчейнах существует двухуровневая сеть: если на первом транзакции проводятся благодаря майнерам, то второй "живет" за счет мастернодов — это специальные криптокошельки с расширенными функциями, в которых содержится полная версия блокчейна и синхронизируются операции в режиме реального времени. Владельцы получают вознаграждение за условную аренду мастернодов — в этом способ напоминает майнинг.

Наиболее известный блокчейн, использующий такую систему — это Dash. Внутри сети кошелек можно превратить в мастерноду, если на нем хранятся как минимум 1 тысячу токенов Dash ($113 тыс. по курсу на 17 февраля). Владельцы получают 45% комиссий за транзакции, пропорционально сумме вклада. Большим преимуществом перед майнингом является тот факт, что создание мастерноды не требует высокопроизводительного компьютера или так называемой фермы. Таким способом можно зарабатыывать в сетях Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Energy (NRG), Sapphire (SAPP).

Лендинг

Криптовалюту можно передавать другим пользователям под процент в рамках процесса под названием лендинг. Услугой активно пользуются криптовалютные биржи для обеспечения ликвидности, а также инвесторы для совершения сделок. Переданные в долг токены блокируются при помощи смарт-контрактов в зависимости от типа лендинга. К примеру крупнейшая биржа Binance предусматривает:

Бессрочный контракт — низкая процентная ставка, но средства можно вывести или внести в любой момент;

Фиксированный контракт — более высокая процентная ставка, но средства блокируются на определенный срок, в течение которого их нельзя перевести.

Binance предлагает бессрочные контракты с использованием стейблкоинов USDT (курс приравнивается к доллару США) под 7% годовых, а криптовалюта CAKE предлагает такие контракты под 12% годовых. Токен популярной игры Axie Infinity (AXS), в свою очередь, оформляет фиксированные контракты под 25% годовых, и переданные средства блокируются на семь дней. Лендинг-платформа Celsius обеспечивает фиксированный контракт на Ethereum под 5,3%.

Фан-токены

Различные организации, в первую очередь спортивные, выпускают собственные токены, чтобы привлечь фанатов эксклюзивным контентом. На платформе Socios.com представлена крипта футбольных клубов "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", а также клуба единоборств UFC.

15 февраля команда "Формулы-1" BWT Alpine сообщило о запуске своей криптовалюты ALPINE, купить которую пока можно только на платформе Launchpad, хотя позднее разработчики обещают добавить возможность покупки с помощью банковских карт или в сетях P2P.Всего для продажи на Launchpad "отчеканили" 4 млн токенов, что составляет 10% от общего количества. Максимальный объем сборов составит $4 млн, но один пользователь не сможет купить больше ALPINE, чем на $10 тыс.

Цена таких токенов часто возрастает на фоне знаменательных событий в спортивных организациях. Например, в августе 2021 года, когда футболист Лионель Месси перешел в играть в "ПСЖ", криптоатрибут клуба за несколько дней подорожал на 160%.

Ранее стали известны пять популярных альткоинов, которые поддерживают крупные инвесторы: Terra, Tezos, Cosmos, Solana и XRP. За неделю в криптовалюты и связанные с ними инструменты вложили $75 млн.

Писали также, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс впервые получил зарплату в криптовалюте. Чиновник хочет сделать город криптовалютным центром мира, чтобы создвать рабочие места, привлекать специалистов и улучшать экономику.